Fachhandwerker Marcel Schleibaum hat die Box in einem Carport am Betrieb aufgestellt. Copyright: GC-GRUPPE

Bei vollen Terminkalendern im Fachhandwerk spielt die Logistik eine zentrale Rolle für den Erfolg eines Betriebs. Ob es sich um die rechtzeitige Lieferung von Materialien oder die Lagerung von Werkzeugen handelt: Fachhandwerker wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Mit BoxLoad Mini liefert die GC-Gruppe einen Logistikservice, der mit einer kleinen Box große Wirkung erzielt. Verlässliche Ablage, optimierte Abläufe, höhere Produktivität: Jetzt sprechen GC-Kunden über BoxLoad Mini.

Morgens alles zur Hand dank nächtlicher Lieferung

BoxLoad Mini ist ein kompaktes, aber leistungsstarkes Logistikwerkzeug, das Handwerksprofis zusätzliche Flexibilität bietet. Die kleine Box ermöglicht Lieferungen in der Nacht und überzeugt als sicherer Ablageort. Materialien und Werkzeuge können gebracht und am Beginn des Arbeitstages sofort genutzt werden - unabhängig davon, wie früh es ist. Das weiß Jonas Bloch, Bauleiter der Firma Weigerstorfer aus Freyung, zu schätzen: „Wir haben den Logistikservice BoxLoad Mini von Gienger Passau auf zwei Baustellen im Münchener Stadtgebiet genutzt. Bei Projekten in der Innenstadt ist das eine gute Sache, weil die Produkte in der Nacht in die Box geliefert werden und uns morgens zur Verfügung stehen. Der Lkw kommt sonst in einem Zeitraum zwischen 6.30 und 10 Uhr, über BoxLoad Mini haben wir die Sicherheit, alles sofort zur Hand zu haben. Wir werden den Service auch in Zukunft nutzen, gerade bei kleineren Baustellen, die nicht immer besetzt sind.“

Box entspricht der Größe einer Europalette

BoxLoad Mini kann praktisch überall aufgestellt werden. Ihre Größe, die einer Europalette entspricht, und ihr Fassungsvermögen von 535 Litern ermöglichen es, sie auch in engen Räumen zu platzieren und nahtlos in den Arbeitsablauf zu integrieren - sei es auf einer Baustelle oder am Betrieb. „Wir nutzen BoxLoad Mini etwa seit einem dreiviertel Jahr. Mit unserem Betrieb sind wir in einem Gebäude in Osnabrück eingemietet, in dem sich vorne ein Wohnhaus befindet. Die Kleinteile wurden bisher immer in einem Carport abgestellt, bei wechselnden Fahrern war nicht immer klar, wo genau sie hinsollen. Jetzt kommen die Kleinteile einfach in die Box. Geliefert wird zwischen vier und fünf Uhr, BoxLoad Mini ist als Ablageort hinterlegt und das Ganze sieht im Carport sehr ordentlich aus“, betont Marcel Schleibaum, Geschäftsführer der Wenzel Haustechnik GmbH.

BoxLoad Mini kommt an. Sehr zur Freude von Patrick Hofmann, dem Logistik­Verantwortlichen der GC-Gruppe: „Mit BoxLoad Mini stellen wir sicher, dass Profis alles haben, was sie benötigen - genau dann und dort, wo sie es brauchen - und somit den Erfolg in einer zunehmend anspruchsvollen Branche vorantreiben. Bundesweit sind inzwischen mehrere hundert Mini-Boxen im Einsatz. Wir freuen uns über die positive Resonanz unserer Kunden.“