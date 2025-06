Neu von der Produktmarke IMI Heimeier ist der Thermostat-Kopf neo-K. Dieser ist mit Hybridtechnologie ausgestattet, die traditionelle thermostatische Präzision mit moderner elektronischer Funktionalität verbindet. neo-K in Verbindung mit dem neoHub Gateway und der IMI Heimeier neoApp liefert präzise Raumtemperaturregelung mit praktischem Fernzugriff. Das Hybride Design sorgt für gleichbleibenden thermischen Komfort, effizienten Energieverbrauch und eine besonders lange Batterielebensdauer, was den neo-K zu einer innovativen und zuverlässigen Wahl für moderne Heizkörper-Heizsysteme macht. Die Regelung des neo-K basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung, die das Unternehmen in der thermostatischen Regelung gesammelt hat. Der integrierte Stellmotor kommt nur bei der Veränderung der Sollwerteinstellung zum Einsatz. Damit setzt der Hersteller auf die von Heizungsbauern und Benutzern für ihre robuste Zuverlässigkeit und Präzision geschätzte Technologie des millionenfach verbauten Thermostat-Kopf K. Mit der IMI Heimeier neoApp ist eine intelligente Raumtemperaturregelung im gesamten Haus möglich.

In der Grundfunktion (ohne neoHub und IMI Heimeier neoApp) bietet der Thermostatkopf neo-K bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen an. Dazu gehören u.a. die Regelung der Raumtemperatur, die automatische Fenster-auf-Erkennung, eine einfache Zeitprogrammierung, Frost- und Ventilschutz (vor Kalkablagerungen) sowie die Anzeige eines niedrigen Batteriestands. Die einzige Voraussetzung für die Nutzung dieser Basisfunktionen ist eine effektive Kalibrierung am Heizkörperventil, die automatisch erfolgt und eine einfache Inbetriebnahme der Anlage ermöglicht.

Die erweiterten Funktionen des neo-K sind in Verbindung mit neoHub Gateway und IMI Heimeier neoApp verfügbar. Durch eine stabile und weitreichende Verbindung mit dem neoHub, basierend auf einer etablierten 868 MHz Funk-Kommunikation lässt sich neo-K über die IMI Heimeier neoApp problemlos und komfortabel bedienen und ermöglicht so den vollen Zugriff auf alle Funktionen des neo-K auch aus der Ferne. Eine wesentliche Funktion ist der adaptive thermische Abgleich als Alternative zum hydraulischen Abgleich in Abhängigkeit der Anlagengröße. In größeren bzw. komplexeren Anlagen wird neo-K mir Eclipse-Heizkörperventilen für einen dynamischen hydraulischen Abgleich mit präziser Raumtemperaturregelung eingesetzt. Des Weiteren gehören eine erweiterte Zeitprogrammierungs- und Urlaubsfunktion zur Reduzierung des Energieverbrauchs und ein einstellbarer Temperatur-Offset von ±5 K zum Ausgleich vom Temperaturdifferenzen zwischen Heizkörperventil und Raum zu den Komfortfunktionen. Temperatureinstellungen können auf der App-Ebene oder direkt am neo-K geändert werden. Änderungen in der App werden sofort auf dem Display des neo-K angezeigt und umgekehrt. Darüber hinaus können bei Einsatz der App detaillierte Heizberichte angezeigt werden, Thermostat-Köpfe neo-K den Räumen und Heizprofilen zugeordnet sowie die Temperatur- und Zeitprogramme gegen unbefugte Änderungen gesperrt werden. Die Geofencing-Funktion (Standorterkennung) erkennt automatisch, wenn der Nutzer einen vordefinierten Umkreis des Zuhauses verlässt oder betritt und beendet bzw. startet den Heizvorgang entsprechend.

Der Thermostatkopf neo-K passt auf alle IMI Heimeier Heizkörperventile mit M30x1,5-Anschluss. Er ist einfach zu installieren und ist dank automatischer Ventilerkennung auf Tastendruck in Betrieb zu nehmen. Der neo-K ist die perfekte Lösung sowohl für Renovierungen als auch für Neubauten. Unabhängig davon, ob er als Einzelgerät oder, in Verbindung mit der IMI Heimeier neoApp, als smarter Raumtemperaturregler verwendet wird, gewährleistet der neo-K ein präzises Raumtemperaturmanagement. Zudem lässt sich mit dem neo-K (in Verbindung mit dem neoHub und der IMI Heimeier neoApp) der Energieverbrauch des Heizsystems observieren und reduzieren. So kann z.B. der Urlaubsmodus so programmiert werden, dass alle Geräte bis zu einem konfigurierbaren Datum auf Frostschutz eingestellt sind. Heizberichte können analysiert werden und Zeitprogramme entsprechend dem Nutzerverhalten angepasst werden. Die Einstellungen werden über die IMI Heimeier neoApp vorgenommen. Standardmäßig eingeschaltet ist die Erkennung offener Fenster. Fällt die Temperatur stark ab, schließt neo-K das Ventil, um Energie zu sparen. Der Temperatur-Einstellbereich des neo-K ist 5°C bis 30°C, die Betriebstemperatur 5°C bis 50°C und die Medientemperatur 5°C bis 90°C. neo-K ist kompatibel mit allen gängigen Smart Home Systemen wie Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa und IFTTT. Updates des Thermostat-Kopf neo-K erfolgen Over the Air.