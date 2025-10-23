In diesem spannenden Projekt sind unsere DOYMA-Produkte verbaut: Universitätsklinikum Halle
Die Produkte der DOYMA GmbH & Co finden in verschiedenen Bauvorhaben ihre Anwendung. Daher möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Referenzen geben.
Im Jahr 2023 wurde am Hauptstandort des Universitätsklinikums Halle (Saale) das neue Bettenhaus "Haus 20" eröffnet. Dieser moderne Neubau wurde speziell für internistische Fachbereiche errichtet und bietet Platz für über 200 Patientenbetten. In fünf Nutzungsebenen mit jeweils rund 1500m2 Fläche sind unter anderem eine Intermediate Care Station (IMC) mit 42 Betten, mehrere Stationen für innere Medizin sowie spezialisierte Bereiche für CAR-T-Zelltherapien und die Nachbetreuung von Patienten und Patientinnen nach allogener Stammzelltransplantation untergebracht. Das Gebäude erfüllt höchste bauliche und technische Anforderungen, um die Versorgung von schwer immunsupprimierten und überwachungsbedürftigen Personen zu gewährleisten.
Für die Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen kamen die hochwertigen Produktlösungen von DOYMA zum Einsatz. In diesem Projekt wurden verschiedene DOYMA-Produkte aus den Bereichen Dichtungssysteme und Futterrohre verbaut:
- Curaflex® C, V2A: Edelstahl-Dichtungseinsatz zur sicheren Abdichtung von Medienleitungen gegen drückendes Wasser.
- Curaflex® C/0: Universell einsetzbarer Dichtungseinsatz mit dauerhaftem Blindverschluss bei drückendem Wasser.
- Curaflex® C/2/SD/6, V2A: Spezialdichtung mit segmentierter Druckplatte für Leitungen mit größeren Durchmessertoleranzen oder zur nachträglichen Abdichtung.
- Curaflex® 7006/T: Flanschplatte mit Hülse für Durchdringungen, die sich ideal zur nachträglichen Installation um bereits verlegte Rohrleitungen eignet (Abdichtung ohne Ausbau der Leitungen).
- Curaflex® 7006/M/S: Diese Flanschplatte mit mehreren Hülsen für Durchdringungen ist eine Mehrfach-Sonderlösung. Sie ermöglicht die parallele Durchführung und Abdichtung mehrerer Leitungen innerhalb eines Systems.
- HKD Domo® DW-T: Hochwertige, aufklappbare Ringraumdichtung zur sicheren Abdichtung.
- Curaflex® Nova Uno: Kompakter Dichtungseinsatz für eine schnelle und einfache Montage.
- Curaflex® C-40-S: Robuste Ringraumdichtung mit extra breitem EPDM-Gummi, ideal für Kunststoffmantelrohre.
- Curaflex® C/2/SD/6-40: Kombinationslösung für größere Rohrdurchmesser mit segmentierter Druckplatte.
- Curaflex® Aquagard Grundierung und Speziallack: Korrosionsschutzsystem zur Vorbehandlung und Versieglung von Futterrohren.
Die DOYMA-Produkte kamen unter anderem für die Abdichtung flexibler, vorisolierter Kunststoffrohre zum Einsatz. Ebenso wurden bereits verlegte Rohrleitungen mit den Produkten von DOYMA abgedichtet. Die hohe Flexibilität und modulare Kombinierbarkeit der Produkte ermöglichten eine präzise Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und die technischen Anforderungen in diesem Bauwerk.
