Die DOYMA GmbH & Co ist ein Experte im Bereich der Dichtungssysteme. In dem Neubau "Haus 20" der Universitätsklinik Halle wurden daher die sicheren Produktlösungen von DOYMA verbaut. Hier erfahren Sie mehr über diese spannende Referenz.

Die Produkte der DOYMA GmbH & Co finden in verschiedenen Bauvorhaben ihre Anwendung. Daher möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere Referenzen geben.

Im Jahr 2023 wurde am Hauptstandort des Universitätsklinikums Halle (Saale) das neue Bettenhaus "Haus 20" eröffnet. Dieser moderne Neubau wurde speziell für internistische Fachbereiche errichtet und bietet Platz für über 200 Patientenbetten. In fünf Nutzungsebenen mit jeweils rund 1500m2 Fläche sind unter anderem eine Intermediate Care Station (IMC) mit 42 Betten, mehrere Stationen für innere Medizin sowie spezialisierte Bereiche für CAR-T-Zelltherapien und die Nachbetreuung von Patienten und Patientinnen nach allogener Stammzelltransplantation untergebracht. Das Gebäude erfüllt höchste bauliche und technische Anforderungen, um die Versorgung von schwer immunsupprimierten und überwachungsbedürftigen Personen zu gewährleisten.

Für die Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen kamen die hochwertigen Produktlösungen von DOYMA zum Einsatz. In diesem Projekt wurden verschiedene DOYMA-Produkte aus den Bereichen Dichtungssysteme und Futterrohre verbaut:

Die DOYMA-Produkte kamen unter anderem für die Abdichtung flexibler, vorisolierter Kunststoffrohre zum Einsatz. Ebenso wurden bereits verlegte Rohrleitungen mit den Produkten von DOYMA abgedichtet. Die hohe Flexibilität und modulare Kombinierbarkeit der Produkte ermöglichten eine präzise Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und die technischen Anforderungen in diesem Bauwerk.

