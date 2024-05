Mit der neuen Wohnungsstation WS-GTA Trend liefert Stiebel Eltron ein effizientes, komfortables und hygienisches Sanierungssystem, um Mehrfamilienhäuser in kürzester Zeit auf den Wärmepumpenbetrieb umzustellen. Speziell für den Austausch dezentraler Gasthermen – so genannter Gas-Etagenheizungen – entwickelt, integriert die Wohnungsstation die komplette Wohnungstechnik für Heizung und Warmwasserbereitung platzsparend in einem Gehäuse.

Die WS-GTA Trend punktet mit einer neuen Trinkwarmwasserregelung: Die Wohnungsstation kommt mit nur einem Ventil mit einem Thermostatknopf und Fühler aus, was eine schnelle und genaue Ausregelung ermöglicht und für geringe Druckverluste sorgt. Zudem ist die Wohnungsstation durch die neue Regelung verschleiß- und wartungsarm und benötigt keine Hilfsenergie. Dank der Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip stellt die WS-GTA Trend nicht nur einen effizienten Betrieb sicher, auch die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene werden zuverlässig erfüllt.

Mit dem ebenfalls integrierten Heizkreis vereint die WS-GTA Trend die gesamte Versorgungstechnik für eine Wohnung servicefreundlich und platzsparend in einem Gerät. Durch ein entsprechendes Passstück erfolgt die Integration eines Wärmemengenzählers zur wohnungsgenauen Verbrauchserfassung. Ein Kaltwasserabgang sowie ein Passstück für einen Kaltwassermengenzähler können nachträglich integriert werden. Ein effizienter Heizungsbetrieb und sichere Trinkwarmwasserbereitung sind somit bei geringstmöglichem Sanierungsaufwand im Mehrfamilienhaus garantiert.

Geringer Montageaufwand und kurze Installationszeit

Die WS-GTA Trend überzeugt nicht nur mit einem hohen Vormontagegrad, sondern passt mit einer geringen Gesamtbreite von nur 46 Zentimetern auch in enge Nischen und ermöglicht einen einfachen Austausch einer Gas-Etagenheizung. Durch die kompakte Bauweise, das geringe Gewicht und die installationsfreundliche Anschlussanordnung ist der Austausch der alten Gastherme mit nur einer Person in kurzer Zeit möglich.

Erhältlich ist die Wohnungsstation WS-GTA Trend ab dem 1. Juli 2024. Mehr Informationen: www.stiebel-eltron.de/wohnungsstationen