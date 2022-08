Uponor Kamo unterstützt Planer mit einem Leitfaden bei der Erstellung von Konzepten für die dezentrale Trinkwassererwärmung und -verteilung in Mehrfamilienhäusern.

Kostenloser Download des Planungsleitfadens

Trinkwasserkonzept bringt Warmwasserkomfort und Hygiene in Einklang

Inklusive Praxisbeispiel

Eine nachhaltig funktionierende und trinkwasserhygienisch einwandfreie Kalt- und Warmwasserverteilung ist das Pflichtprogramm für Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasseranlagen. Zusätzlich gibt es aber auch Anforderungen an den Warmwasserkomfort, die mit den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene in Einklang zu bringen sind.

Die in dem Planungsleitfaden beschriebenen Informationen und anwendungstechnischen Empfehlungen sollen dem Nutzer die sichere und einfache Umsetzung des Konzepts in Mehrfamilienhäusern sowie der gesetzlichen und normativen Anforderungen erleichtern. Das Raumbuch als zentrales Werkzeug unterstützt dabei.

Zudem wird anhand eines Musterprojekts eine Uponor Kamo-Gesamtlösung entwickelt und die wesentlichen Aspekte der Dimensionierung, der Installationsarten, der Leitungsführung im Stockwerk und in Installationsschächten sowie die Geräteauslegung beschrieben.

Der Planungsleitfaden steht zum Download bereit unter: www.uponor-kamo.de/planung/planungsleitfaden