Die burgbad GmbH ist eine internationale mittelständische Unternehmensgruppe und als Partner des Sanitärfachhandels und Fachhandwerks in dem Marktsegment Badmöbel, Spiegelschränke und Waschtische tätig. Unsere Stärke ist das besondere Design mit hohem Qualitätsniveau sowie unsere Sortimentsbreite und -tiefe.

Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Region Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Das Vertriebsgebiet umfasst die Städte Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen, Mainz, Trier, Koblenz, Bitburg sowie die angrenzenden ländlichen Regionen. Die Position ist für den weiteren Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung.

Ihre Aufgaben:

Unterstützung des Abverkaufs von burgbad Produkten durch qualifizierte Beratung und Betreuung der zugeordneten Kunden vor Ort im dreistufigen Vertriebsweg

Akquisition, Bearbeitung und Beratung des Großhandels

Sicherstellung der Ausstellungspräsenz

Bearbeitung und Betreuung der Großhandelsobjekte

Erstellung von Monatsberichten, die u. a. Markteinschätzungen beinhalten

Pflege des Berichtswesens im firmeninternen CRM-System

Unterstützung der allgemeinen Verkaufsabwicklung

Durchführung von Produkt- und Verkaufsschulungen

Repräsentation des Unternehmens bei Messen und Schulungen

Ihr Profil:

Nach Ihrer kaufmännischen und/oder technischen Ausbildung haben Sie einige Jahre Berufserfahrung in der SHK-Branche gesammelt und sich umfassende Kenntnisse angeeignet.

Wichtig ist uns Ihre überzeugende, vertriebsorientierte und abschlusssichere Persönlichkeit als Beziehungsmanager und Partner Ihrer Kunden, die Sie gerne vor Ort besuchen.

Teamgeist, Organisationstalent und ein hohes Maß an Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.

Wir bieten:

Sicherer und unbefristeter Arbeitsplatz in einem kollegialen Arbeitsumfeld

Verantwortungsvolle Tätigkeit sowie Unterstützung bei der persönlichen Fortbildung

Spannendes und professionelles Arbeitsumfeld in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen

Attraktive Verdienstmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

Umfassendes individuelles Einarbeitungsprogramm

Flexibler Arbeitsort möglichst innerhalb des Vertriebsgebietes (Home Office)

Jobrad

Firmenwagen

Sie können sich vorstellen, in dieser Position mit uns die Zukunft zu gestalten?

Jetzt bewerben