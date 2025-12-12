12.12.2025  Stellenangebot Alle News von burgbad

burgbad sucht Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Region Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen

Die burgbad GmbH ist eine internationale mittelständische Unternehmensgruppe und als Partner des Sanitärfachhandels und Fachhandwerks in dem Marktsegment Badmöbel, Spiegelschränke und Waschtische tätig. Unsere Stärke ist das besondere Design mit hohem Qualitätsniveau sowie unsere Sortimentsbreite und -tiefe.

Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Region Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Das Vertriebsgebiet umfasst die Städte Köln, Bonn, Düsseldorf, Aachen, Mainz, Trier, Koblenz, Bitburg sowie die angrenzenden ländlichen Regionen. Die Position ist für den weiteren Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung.

Ihre Aufgaben:

  • Unterstützung des Abverkaufs von burgbad Produkten durch qualifizierte Beratung und Betreuung der zugeordneten Kunden vor Ort im dreistufigen Vertriebsweg
  • Akquisition, Bearbeitung und Beratung des Großhandels
  • Sicherstellung der Ausstellungspräsenz
  • Bearbeitung und Betreuung der Großhandelsobjekte
  • Erstellung von Monatsberichten, die u. a. Markteinschätzungen beinhalten
  • Pflege des Berichtswesens im firmeninternen CRM-System
  • Unterstützung der allgemeinen Verkaufsabwicklung
  • Durchführung von Produkt- und Verkaufsschulungen
  • Repräsentation des Unternehmens bei Messen und Schulungen

Ihr Profil:

  • Nach Ihrer kaufmännischen und/oder technischen Ausbildung haben Sie einige Jahre Berufserfahrung in der SHK-Branche gesammelt und sich umfassende Kenntnisse angeeignet.
  • Wichtig ist uns Ihre überzeugende, vertriebsorientierte und abschlusssichere Persönlichkeit als Beziehungsmanager und Partner Ihrer Kunden, die Sie gerne vor Ort besuchen.
  • Teamgeist, Organisationstalent und ein hohes Maß an Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.

Wir bieten:

  • Sicherer und unbefristeter Arbeitsplatz in einem kollegialen Arbeitsumfeld
  • Verantwortungsvolle Tätigkeit sowie Unterstützung bei der persönlichen Fortbildung
  • Spannendes und professionelles Arbeitsumfeld in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen
  • Attraktive Verdienstmöglichkeiten, betriebliche Altersvorsorge
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Umfassendes individuelles Einarbeitungsprogramm
  • Flexibler Arbeitsort möglichst innerhalb des Vertriebsgebietes (Home Office)
  • Jobrad
  • Firmenwagen

Sie können sich vorstellen, in dieser Position mit uns die Zukunft zu gestalten?

Jetzt bewerben

burgbad GmbH
burgbad GmbH
Morsbacher Str. 15
91171 Greding
Deutschland
www.burgbad.com
