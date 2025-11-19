Wenn nach dem Spätsommer die Tage rapide kürzer werden, Regen und Nebel den Sonnenschein überwiegen, sind der Herbst und der nach ihm benannte Blues nicht weit. Die Symptome sind Müdigkeit, Antriebslosigkeit und miese Laune. Als Ursache gelten eine mangelnde Produktion der Hormone Serotonin und Melatonin. Um die Stimmung zu heben, können Bewegung an der frischen Luft, eine ausgewogene Ernährung und Lichttherapie helfen. Und natürlich auch Wellness im eigenen, möglichst großen, hellen Badzimmer.

Im Optimalfall verfügt dieses Badezimmer über eine bodenebene, groß bemessene Dusche, die einfachen Zutritt und viel Bewegungsfreiheit gewährt: Wie hier zu sehen eine Variante des glassdouche Modells 231 mit einem festen Seiten- und einem Türglas, montiert mit Design-Beschlägen der Serie AUGUSTINA von glassdouche. Höhe 225 cm, Breite 120 cm, Tiefe 80 cm.



Die große Besonderheit: das 8 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas in der neuen Variante Sandblast Flow. Das neue Spezialglas Sandblast Flow stellt nicht einfach nur eine zusätzliche Glasvariante dar, sondern bringt eine ganz neue Design-Komponente ins Badezimmer: den sanften Verlauf (im Gegensatz zur harten Linie). Sandblast Flow von glassdouche ermöglicht Duschtüren und Seitengläser mit fließendem Übergang von absolut transparent zu völlig blickdicht – sowohl vertikal als auch horizontal, sowohl in einem Teilbereich oder über das ganze Glas erstreckt. Sandblast Flow ist ab sofort für alle glassdouche Modelle mit nicht gebogenen Gläsern lieferbar – und zaubert einen Hauch von sanftem, hoffnungsfrohen Frühlingsnebel auf das Glas!