Projektleiter Josef Nitsche und Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima Antonella Menrath von der Friedrich Morsch GmbH & Co. KG aus Plankstadt haben das Geberit WC-System ausgiebig in der Praxis getestet. Foto: Geberit

Im Wohnungsneubau und bei der Sanierung sind Sanitärlösungen gefragt, die sich zeitsparend, einfach und sicher montieren lassen. Zugleich erwarten Eigentümer und Mieter attraktive und funktional hochwertige Badausstattungen. Ein Geberit WC-System verspricht eine um bis zu

40 % schnellere Montage*, eine bis zu zehnmal bessere Spülleistung** und Systemvorteile dank optimal aufeinander abgestimmtem Unterputzspülkasten und WC-Keramik. Doch was zählt, ist das Feedback der Installateure aus der Praxis.

Das Geberit WC-System ist das Ergebnis vieler Jahre Forschung und Entwicklung des Sanitärspezialisten mit dem Ziel, Unterputzspülkasten und WC-Keramik optimal aufeinander abzustimmen. In Verbindung mit einem Geberit WC mit TurboFlush-Spültechnik schöpft ein Geberit Unterputzspülkasten sein volles Potenzial aus und Nutzer profitieren vom Know-how vor und hinter der Wand des Unternehmens. Die Installation des Unterputzspülkastens ist zudem mit dem Duofix-Installationselement noch schneller und einfacher. Geberit hat sich in der Praxis umgehört, wie sich das Geberit WC-System im Praxiseinsatz bewährt.

Montagefreundlich

Projektleiter Josef Nitsche und die Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima Antonella Menrath von der Friedrich Morsch GmbH & Co. KG aus Plankstadt haben das Geberit WC-System ausgiebig in der Praxis getestet. Beide bestätigen die einfache Montage der WC-Keramik. Josef Nitsche betont die Zeitersparnis und Antonella Menrath gefällt vor allem die durchdachte Montage mit hilfreichen Features wie der verdeckten EFF3-Befestigung: „Trotz des Gewichts lässt sich die geschlossene Keramik problemlos von einer Person halten, ausrichten und an die Wand schrauben: mit einfachen Handgriffen und wenig Werkzeug.“ Die innovative EFF3-Befestigung zieht das WC mit einem Schneckengetriebe fest an die Wand und macht die Installation dadurch besonders leicht.

Im Vergleich mit anderen Systemen zur Installation von WCs mit geschlossener Keramik sieht Menrath bei der EFF3-Befestigung mit EasyMount-Scharnieren bei Geberit Vorteile: „Mit der neuen Wandbefestigung wird das WC sehr einfach von oben mit dem Sechskantschlüssel festgezogen. So kann man die Montage ohne Verrenkungen und zeitraubendes Nachjustieren durchführen. Bei der Montage der Halterung für den WC-Sitz wird die Mutter durch eine Klappdübelmechanik gehalten, so dass sie nicht mehr in die Keramik fallen kann. Dies ist öfter vorgekommen und es war schwer, sie wieder rauszubekommen“. Josef Nitsche ergänzt: „Die neuen Systeme sind wesentlich schneller zu montieren. Den größten Vorteil sehe ich daher bei Großbaustellen, wo viele WCs verbaut werden. Hier macht sich der Zeitgewinn deutlich bemerkbar.“

Für Günther Kreutzmann, Geschäftsführer der Hubert Sanitärtechnik GmbH & Co. in Nürnberg, ist das Feedback seiner Monteure entscheidend: „Bei den bisherigen verdeckten Montagesystemen hatten wir kein gutes Feedback von den Monteuren. Bei den von unten zu verschraubenden Systemen ist das Handling schwierig.“ Ganz anders ist es beim WC-System von Geberit mit EFF3-Befestigung. „Meine Monteure haben das neue Befestigungssystem ausprobiert und sie sind überzeugt davon. Sie berichten mir, dass es richtig gut ist. Und sagen: Das darf der Chef gerne kaufen“, berichtet auch Stefan Rebelein, Geschäftsführer der Stefan Rebelein Sanitär GmbH in Fürth. Ebenso einfach und werkzeuglos wird die Betätigungsplatte montiert.

Zusätzliche Zeitersparnis bei der WC-Montage bietet das weiterentwickelte Duofix-Installationselement. Es eröffnet neue Möglichkeiten: Die neue Generation des Sanitärklassikers bietet seit Mai 2025 eine noch einfachere und schnellere Montage sowie eine flexiblere Anpassung an die Bausituation. Besonders hervorzuheben sind hier die alternativen Montagepositionen für den Wandanker, die zusätzlichen Höhenmarkierungen am Rahmen, die verlängerbaren Füße oder die werkzeuglose Tiefenverstellung des Abgangsbogens. Im Zusammenspiel mit den Duofix Systemschienen erleichtern die ausziehbaren Befestigungslaschen für ein seitliches Ständerwerk, das werkzeuglose Einklicken in die Bodenschiene und die schnelle Befestigung an der Wandschiene durch eine einfache Drehung die Montage erheblich.

Abgestimmtes System

Unterputzspülkasten und Keramik aus einer Hand bieten für Antonella Menrath Vorteile: „Es ist sehr praktisch, wenn alles perfekt zusammenpasst und aufeinander abgestimmt ist. Somit haben wir keine Probleme bei der Montage. Auch im Betrieb bei den Kunden haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten – wir sind rundum zufrieden.“ Die Neuerungen am Duofix-Installationselement erleichtern den Einbau beim klassischen Trockenbau im Metall- und Holzständerwerk. Die Arbeitsschritte gehen leichter, angenehmer und schneller von der Hand. Das führt zu einem verbesserten Qualitätsstandard der gesamten Installation.

Ausspülleistung

Geberit hat für jeden Anspruch und jedes Budget ein passendes WC mit TurboFlush-Spültechnik im Programm. Die spülrandlosen, asymmetrisch geformten Keramiken bieten eine besonders leise und gründliche Ausspülung. Armin Mohr, Geschäftsführer der Armin Mohr Heizung Sanitär in Bad Windsheim, bestätigt dies: „Die Ausspülung der neuen Keramik ist gleichmäßig und sehr leise. Bisher kam bei spülrandlosen Keramiken ein Überspritzen schon vor.“

Die gründliche Ausspülung ist neben der Reinigungsfreundlichkeit ein entscheidendes Argument für Endkunden: „Kunden berichten zum Beispiel, dass Feststoffe bei manchen Keramiken nicht gründlich ausgespült werden und fragen nach, was man dagegen machen kann. Für eine sehr gute Ausspülleistung gibt es also Bedarf“, weiß Christian Gonska, Geschäftsführer der Röder & Hünerkopf Nachf. GmbH & Co in Nürnberg.

Auch bei den Kunden von Josef Nitsche von der Friedrich Morsch GmbH & Co. KG kommen die geschlossenen Geberit WC-Keramiken mit der TurboFlush-Spültechnik gut an: „Unsere Kunden wählen bevorzugt diese innovative Lösung, denn die Spülleistung stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Keramiken dar.“

Persönlicher Service und Ersatzteilsicherheit

Die Partnerschaft mit den SHK-Betrieben ist für Geberit entscheidend für den gemeinsamen Erfolg. Mit Verkaufsberatern vor Ort, gut erreichbaren Ansprechpartnern am Technik-Telefon, digitalen Services und übersichtlichen Montageanleitungen erhalten Installateure Unterstützung bei der Planung und Ausführung ihrer Projekte. Egal ob Hindernisse in der Montage, die Abwicklung von Garantieleistungen oder die lange Ersatzteilsicherheit – Geberit begleitet seine Kunden entlang des gesamten Prozesses. Josef Nitsche fühlt sich bei Projekten sehr gut betreut: „Wir bekommen Unterstützung in der Kundenberatung und Planung wie auch bei technischen Fragen oder beim wichtigen Thema Brand- und Schallschutz. Wenn ich auf die Baustelle komme und ein Geberit WC sehe, bin ich froh. Denn ich weiß, dass die Ersatzteilversorgung beim Unterputzspülkasten für 50 Jahre gesichert ist. Zudem können wir sicher sein, dass die Teile immer passen.“

Die Rückmeldungen der Geberit Kunden bestätigen: Das Geberit WC-System überzeugt nicht nur in der Theorie, sondern auch im täglichen Einsatz auf der Baustelle. Monteure, die die Montagefreundlichkeit des WC-Systems bestätigen, sind für den Sanitärspezialisten dabei die höchste Auszeichnung.