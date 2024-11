Aluca, führender Anbieter von Fahrzeugeinrichtungen für Handwerks- und Firmenfahrzeuge, stellt auf der diesjährigen Fachmesse belektro in Berlin vom 5. bis 7. November 2024 in Halle 1.2 an Stand 103 sein neuestes Produkt-Highlight vor: das zum Patent angemeldete Koffer-Integrationssystem aluDock. Die belektro ist die wichtigste regionale Branchenplattform zur Einführung neuer Produkte und Lösungen in den Bereichen Elektro-, Digital- und Gebäudetechnik.

Getreu dem Marken-Claim „Ease your Work“ bietet aluDock eine flexible, sichere und zeitsparende Lösung für den Transport von Werkzeugkoffern unterschiedlichster Marken und Abmessungen. Messebesucher erleben am Aluca-Stand, wie aluDock Arbeitsprozesse vereinfacht und durch maximierte Raumausnutzung die Effizienz im Handwerksalltag steigert. Aluca begegnet mit aluDock einem häufigen Problem im Handwerk: Der sichere Transport von Werkzeugkoffern verschiedener Hersteller. Durch eine eigens entwickelte Adapterplatte lassen sich Koffer von über 14 Marken – darunter Bosch, Tanos, Makita und DeWalt – einfach und stabil in die Regalsysteme der Fahrzeuge integrieren. Dieses System macht es möglich, dass Handwerker und Servicekräfte ihre Ausrüstung sicher im Fahrzeug verstauen und schnell griffbereit haben. „Mit aluDock bieten wir eine Lösung, die Handwerkern den Arbeitsalltag deutlich erleichtert und Zeit sowie Kosten spart. Unser Markenversprechen ‚Ease your Work‘ wird damit auf der belektro direkt erlebbar,“ erklärt Armin Pachner, Head of Sales bei Aluca.

Zusätzlich zur modularen Verstaulösung zeigt Aluca auf der belektro sein bewährtes Leichtbauregalsystem in einem ID Buzz. Das Raumwunder aluDB mit Vollauszug, sowie eine mobile Powerstation, die sowohl als Akku als auch als Wechselrichter fungiert, runden die mobile Werkstattlösung ab. Gerade in kleineren Fahrzeugen ermöglicht aluDB durch seinen unter dem Boden platzierten Stauraum optimalen Zugriff, Übersicht und ergonomisches Be- und Entladen.

Aluca präsentiert diese Innovationen als Teil seiner Mission, die Arbeit im Handwerk und in Serviceteams durch durchdachte, langlebige und flexible Lösungen zu optimieren. Der Fokus liegt dabei auf Qualität und praktischer Unterstützung bei den täglichen Herausforderungen.