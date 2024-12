Im Rahmen der internationalen Vergleichsstudie „AI-driven Product Development“ ist die Wilo Gruppe als herausragendes Praxisbeispiel für den erfolgreichen Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktentwicklung ausgezeichnet worden. Die Studie, durchgeführt vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und der Complexity Management Academy, untersuchte den Einsatz von KI in der Produktentwicklung in über 150 Unternehmen.

„Als Vorreiter der digitalen Transformation in unserer Branche haben wir Künstliche Intelligenz konsequent in unsere Arbeitsprozesse integriert“, erklärt Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe. „Unsere Expertise und innovativen Ideen entwickeln wir in unserem AI Competence Center. Die Technologien kommen sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung zum Einsatz und tragen maßgeblich zur Effizienzsteigerung bei.“ Besonders hervorzuheben ist die adaptive Werkerassistenz, die in der Smart Factory auf dem Wilopark in Dortmund eingesetzt wird und die bereits den renommierten Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) gewonnen hat. Sie dient in der Branche als Benchmark und beschleunigt die digitale Transformation.

Die adaptive Werkerassistenz bietet Produktionsmitarbeitenden maßgeschneiderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Montage von rund 12.000 Produktvarianten. Das System passt sich dynamisch den Fähigkeiten und Erfahrungen einzelner Mitarbeitender an – mit zunehmender Kompetenz werden die Anleitungen komprimiert dargestellt. Durch die Integration von Augmented Reality wird die Bedienung zusätzlich vereinfacht und die Nutzung intuitiver.

Die Vergleichsstudie „AI-driven Product Development“ beleuchtet die Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen sowie die Auswirkungen auf Innovations- und Entwicklungsprozesse in den Unternehmen. Ziel war es, die Entwicklung von Organisationen und Kulturen im Kontext der KI-Integration zu untersuchen.

Neben Wilo wurden auch Engel Austria, Miele, Phoenix Contact und Siemens Mobility ausgezeichnet. Um den Wissensaustausch zu fördern und voneinander zu lernen, besuchen Vertreterinnen und Vertreter der fünf prämierten Unternehmen Ende 2024 gegenseitig ihre Standorte. Die feierliche Preisverleihung findet Anfang 2025 statt.