Ausgezeichnete Innovationsleistung: Ranga Yogeshwar gratuliert der GF Building Flow Solutions (Uponor GmbH) zu ihrem Erfolg bei TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit fand am Freitag, 27. Juni, in Mainz für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 32. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte GF Building Flow Solutions (Uponor GmbH) in der Größenklasse C besonders in den Kategorien Innovationsklima sowie Innovative Prozesse und Organisation. Das Unternehmen gehört bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es: Damit aus einer Idee ein prüfbares Konzept wird, setzt GF Building Flow Solutions (Uponor GmbH) auf einen strukturierten Innovationsprozess: Alle Abläufe, von der Idee bis zum Prototyp, sind festgelegt und werden von einem zentralen Ansprechpartner koordiniert. So lassen sich neue Ansätze zügig testen - ob es um lärmarme Abwassertechnik geht, um effiziente Heiz- und Kühlsysteme oder um die Versorgung mit hygienischem Warm- und Kaltwasser. All diese Systeme entstehen unter dem Leitgedanken „Leading with Water“ an 12 Produktionsstandorten in Europa und Amerika und werden über Vertriebsniederlassungen in mehr als 30 Ländern auf den Markt gebracht. (...)

GF Building Flow Solutions Chief Innovation Officer Torsten Meier sagt: „Wir haben uns verpflichtet, in der Branche einen Schritt weiterzugehen und den Fortschritt zu beschleunigen, der in eine nachhaltigere Zukunft führt. Innovationen waren schon immer eine Säule in unserer Strategie, und in den vergangenen zwei Jahren haben wir unseren Fokus verstärkt. Zum dritten Mal unter den TOP 100 Innovatoren ausgezeichnet zu werden, ist für uns eine besondere Ehre - und ein starkes Zeichen dafür, dass unser Innovationsansatz nachhaltig wirkt. Diese Anerkennung bestätigt nicht nur unsere Strategie, sondern auch das Engagement unseres gesamten Teams.“

Hier zum vollständigen Porträt: GF Building Flow Solutions (Uponor GmbH) - TOP 100

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin „ZEIT für Unternehmer“ als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de.