Dynamische Thermostatventile werden direkt an Heizkörpern montiert und vereinen das klassische Thermostatventil mit einem Differenzdruckregler in einem Gehäuse. Durch den integrierten Differenzdruckregler ist sichergestellt, dass jedem Heizkörper die jeweils benötigte Wassermenge zur Verfügung steht. Mit einem montierten HERZ Thermostatkopf wird je nach eingestellter Temperatur die notwendige Wassermenge automatisch geregelt.

Das HERZ dynamische Thermostatventil hat einen Differenzdruckregler integriert. Damit ist es möglich, dass das dynamische Thermostatventil den Durchfluss am Radiator bei wechseln- den Druckverhältnissen konstant hält. Vollkommen selbsttätig werden Druckschwankungen ausgeregelt, die durch das Öffnen oder Schließen anderer Radiatoren im System entstehen. Weder Systemänderungen noch Systemerweiterungen erfordern eine Nachregulierung bzw. eine Änderung der Einstellung am dynamischen Thermostatventil, was den Aufwand für den hydraulischen Abgleich gering hält.

Der bewährte HERZ Thermostatventileinsatz ergibt im Zusammenspiel mit den HERZ Thermostatköpfen eine höchst effiziente und betriebssichere Raumtemperaturregelung. Präzision, Genauigkeit und Effizienz ensprechen den hohen Erwartungen an ein HERZ Thermostatventil.

Eine Eckversion, eine Durchgangsversion als auch eine Eck-Spezialversion sind in DN 15 erhältlich und können je nach Einsatzort Durchflussbereiche von 10 l/h bis 120 l/h regeln. Der maximale Differenzdruck mit 60 kPa ermöglicht einen viel- fältigen Einsatzbereich.

HERZ Dynamisches Thermostatventil Funktionen