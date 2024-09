Mitsubishi Electric präsentiert auf der Chillventa 2024 in Nürnberg sein umfangreiches Produktprogramm rund um die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik. Abbildung: Mitsubishi Electric

Im Fokus: Zukunftslösung natürliche Kältemittel

Breites Spektrum an Produkten für Residential, Commercial- und industrielle Anwendungen

Mehrmals täglich themenbezogene Guided Tours und Impulsvorträge

Mitsubishi Electric präsentiert vom 8. bis zum 10. Oktober auf der Chillventa 2024 in Nürnberg in Halle 4, Standnummer 4-250 sein umfangreiches Produktprogramm rund um die Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik. Im Mittelpunkt stehen die drei Bereiche Home, Hotel und Büro sowie Gewerbe und Industrie, in denen die Besucher auf knapp 600 Quadratmetern energieeffiziente Technologien, wegweisende Neuentwicklungen und spezifische Lösungskonzepte sowie erstklassige Serviceleistungen kennenlernen können.

Im Fokus des Messeauftritts stehen viele neue Produktlösungen und Anwendungen, in denen natürliche Kältemittel zum Einsatz kommen. Damit ist das Unternehmen optimal auf aktuelle und zukünftige Marktentwicklungen ausgerichtet. „Der Wunsch nach zukunftsorientierten Lösungen wird bei Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-Technologien immer größer. Als Antwort auf diese zentrale Frage präsentieren wir auf unserem Messestand dazu passende Konzepte und Produktlösungen für den privaten und gewerblich/industriellen Bereich.“ erklärt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

So werden beispielsweise die neuen Luft/Luft-Wärmepumpen der M-Serie als erste Split-Systeme mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) vorgestellt. Die Großwärmepumpen der Baureihe MEHP-iS stehen in ausgewählten Leistungsgrößen jetzt auch mit dem Kältemittel Propan zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpenprogramm mit dem Kältemittel R290 um die Leistungsstufen 8,5 und 10 kW Heiz-Nennwärmleistung ergänzt.

Neben zahlreichen weiteren Neuheiten bietet das Unternehmen interessierten Besuchern wieder Guided Tours über den Messestand an. Die themenbezogenen Rundgänge dienen der kompakten Wissensvermittlung und finden mehrmals täglich zu verschiedenen Themen, u. a. Natürlichen Kältemitteln statt. Darüber hinaus wird es Impulsvorträge zur smarten Steuerungslösung MELCloud geben.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Themen sowie die Anmeldung erfolgt auf der Messe-Webseite: www.mitsubishi-les.com/chillventa

Außerdem kann man sich direkt vor Ort am Infocounter auf dem Messestand von Mitsubishi Electric für die Guided Tours und die Impulsvorträge anmelden.