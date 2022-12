Ab sofort ist der erste eigene Internetauftritt der EDE International ede-international.com online. Und damit eine aktuelle und informative Plattform, um mit internationalen Mitgliedern, Kooperationspartnern, Lieferanten und weiteren Interessenten in Kontakt zu kommen und zu bleiben.

„Gute Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg im Verbundgruppengeschäft und dazu gehört auch ein ordentlicher und moderner Internetauftritt. Deshalb freue ich mich, dass wir diesen nun endlich als flankierendes Element einführen. Ich bin sicher, dass uns diese Art der Kommunikation in Zukunft helfen wird, Neuigkeiten schneller in den Markt zu transportieren“, betont Annegret Franzen, Geschäftsführerin der EDE international AG. Die erste eigene Website ist ein wichtiger Teil der Strategie von EDE international und ein weiterer Schritt hin zu einer verbesserten digitalen Kommunikation. Sie zahlt außerdem insgesamt auf die schrittweise Digitalisierung aller Geschäftsprozesse ein.

Moderner Auftritt, umfassender Leistungsüberblick

Als europaweit agierendes Unternehmen stellt EDE international die Website in englischer Sprache bereit, jedoch mit einem integrierten Übersetzungstool. „So können wir gleichzeitig eine Vielzahl an Sprachen der europäischen Länder anbieten, deren Märkte wir bedienen - zurzeit sind das außer Deutschland 29 weitere Länder“, erklärt Mayte Jakstait, International Projects, Business Relations & Communications Manager bei EDE international.

Interessenten, bestehende Mitglieder, Partner und Lieferanten erhalten auf der modern gestalteten Website einen klar aufbereiteten und aktuellen Überblick über die Historie des Unternehmens, seine Leistungsbausteine, europäische Aktivitäten sowie über das Netzwerk aus europäischen Joint Ventures, Kooperationspartnern und Mitgliedern. Natürlich sind außerdem Links zu wichtigen Seiten der E/D/E Gruppe zu finden - beispielsweise zu den Handelsmarken und zur ETRIS BANK.

Weiterentwicklung statt Stillstand

„Eine Website ist ein Projekt, das nie stillsteht. Es gibt immer etwas zu tun und zu verbessern“, weiß Mayte Jakstait und kündigt an: „Wir werden die Seite bei Bedarf kontinuierlich optimieren. Und das in allen Bereichen: Inhalt, Design und technische Features.“ Die nächsten Entwicklungsschritte und Erweiterungen stehen bereits fest. So soll schon bald ein privater Login-Bereich für Mitglieder und Lieferanten entstehen und das Abonnieren von Newslettern möglich sein. In einem eigenen News-Bereich wird zudem regelmäßig über Neuigkeiten wie beispielsweise besondere Events im Mitglieder-, Kooperationspartner- und Lieferantenbereich berichtet oder über eigene Aktivitäten sowie die Weiterentwicklung der Leistungsbausteine informiert.

Mit dem neuen Internetauftritt ermöglicht EDE international in erster Linie eine klare, zielgerichtete und moderne Informationsweitergabe - und das in mehrsprachiger Form. Insbesondere hilft die Website aber dabei, die Kommunikation mit den europäischen Partnern zu öffnen und stetig weiterzuentwickeln.

www.ede-international.com

Über EDE International

Die EDE International AG, gegründet 2011, mit Sitz in der Schweiz ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH. Sie zeichnet verantwortlich für alle europäischen Aktivitäten außerhalb Deutschlands. Ziel ist die maßgeschneiderte, länderspezifische und direkte Betreuung der Mitglieder und Lieferanten vor Ort.