Am 29.10.2025 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Planung und Bemessung der Regenentwässerung unter Berücksichtigung der Regenrückhaltung und Pumpendimensionierung

SEMINARINHALTE

Regenentwässerungsanlagen im Freispiegelsystem

Dachentwässerung mit Druckströmung / Notentwässerung

- Drainageentwässerung

- Versickerungsanlagen

Regenwasserhebeanlagen / -pumpwerke

Überflutungsnachweise nach DIN 1986-100 Absatz 14.9.3

Regenrückhalteräume gemäß DIN 1986-100 Absatz 14.9.4

Umsetzung der Regenrückhaltung auf Grundstücken mit Praxisbeispielen

HINWEIS

Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.

Anerkennungsumfang: 6 Fortbildungspunkte

Seminarinformationen

Termine

29.10.2025 um 09:00 bis 16:00 Uhr, Steinhagen Jetzt anmelden

Referenten

Eberhard Dreisewerd (Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG)

Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)

Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 130,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

20 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Architekten,

Mitarbeiter des Großhandels,

Planer

Dokumente

Themenplan ET-Workshop Regenwasservorsorge DE

Topic plan ET Workshop Rainwater Prevention