09.10.2025  Pressemeldung

Pentair JUNG PUMPEN: Workshop Regenwasservorsorge - Gebäude- und Grundstücksentwässerung

Am 29.10.2025 um 09:00 bis 16:00 Uhr in Steinhagen

SCHWERPUNKT

Planung und Bemessung der Regenentwässerung unter Berücksichtigung der Regenrückhaltung und Pumpendimensionierung

SEMINARINHALTE

  • Regenentwässerungsanlagen im Freispiegelsystem
  • Dachentwässerung mit Druckströmung / Notentwässerung
    - Drainageentwässerung
    - Versickerungsanlagen
  • Entwässerung von Flächen unterhalb der Rückstauebene
  • Regenwasserhebeanlagen / -pumpwerke
  • Überflutungsnachweise nach DIN 1986-100 Absatz 14.9.3
  • Regenrückhalteräume gemäß DIN 1986-100 Absatz 14.9.4
  • Umsetzung der Regenrückhaltung auf Grundstücken mit Praxisbeispielen

VIDEOS

ForumTalk #6: Drainage und Regenwassermanagement - Fränkische Rohrwerke

ForumTalk #7: Überflutungsschutz und -vorsorge - Saint Gobain HES

ForumTalk #14: Regenwasservorsorge

ForumTalk #16: Hochwasserschutz und Elementarversicherung

HINWEIS

Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.
Anerkennungsumfang: 6 Fortbildungspunkte

Seminarinformationen

Termine

29.10.2025  um 09:00 bis 16:00 Uhr, Steinhagen   Jetzt anmelden

Referenten
Eberhard Dreisewerd (Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG)
Marco Koch, Leiter Verkaufsförderung (Jung Pumpen GmbH)
Markus Purschke, Leiter pamcademy (Pam Building)

Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 130,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl
20 Teilnehmer

Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche
Architekten,
Mitarbeiter des Großhandels,
Planer

Dokumente
Themenplan ET-Workshop Regenwasservorsorge DE
Topic plan ET Workshop Rainwater Prevention

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
