Partikel, Gase, Ruß und Staub in der Luft können nicht nur die Umwelt, sondern auch die menschliche Gesundheit belasten. Deswegen ist es wichtig in gefährdeten Umgebungen im Arbeitsalltag regelmäßig die Luftqualität zu untersuchen. Für die einfache und sichere Probenahme bietet Airflow Sicherheitsbeauftragten in der Industrie die besonders kompakten, leichten und leisen Luftprobenahmepumpen APEX2, VAPex und Vortex3 an. Klein und handlich ermöglichen sie eine präzise Luftanalyse und leisten so einen wichtigen Beitrag für ein sicheres und gesundes Arbeiten.

Zur exakten Analyse der Luftqualität werden hochwertige und aussagekräftige Daten benötigt. Dafür leiten Luftprobenahmepumpen die Umgebungsluft durch einen Filter, welcher im Anschluss in einem Labor untersucht wird. Dabei ist Sicherheit schon während der Probenahme ein zentraler Punkt, weshalb sich die von Airflow angebotenen Casella Geräte bei Blockierung des Filters dank simultaner Gegendruckmessung automatisch abschalten. Zudem verhindert die Eigensicherheit der IECEx und ATEX zertifizierten Geräte (EX ia IIC T4 Ga (IS)) die Entstehung von Zündquellen in leicht entzündlichen Testumgebungen, wie der petrochemischen und Öl-Gas Industrie oder im Bergbau. Die Geräte punkten mit einfacher Bedienung: Die Steuerung erfolgt mithilfe der besonders intuitiven Benutzeroberfläche und farbcodierten Start- und Setup-Menüs über lediglich vier Tasten. Alternativ ist auch die Bedienung über das Handy mit einer Bluetooth Verbindung möglich.

Der Lieferumfang der kompakten Apex2 Luftprobenahmepumpe umfasst einen 1 Meter langen Schlauch, sowie eine graue Schutzhülle. Bild: Airflow Lufttechnik GmbH

Effiziente Datensammlung to go

Bereits durch den Probenahme-Prozess werden wichtige Daten gewonnen, welche nachher gemeinsam mit den Ergebnissen der Laboranalyse ausgewertet werden. Während des Betriebs werden Durchflussmenge, Messzeiträume, Bewegungsindex und Lufttemperatur erfasst und mithilfe der dazugehörigen Airwave App direkt auf ein mobiles Endgerät übertragen. Dank der praktischen Applikation lassen sich eine oder mehrere Pumpen zugleich remote überwachen und steuern, ohne dabei den Träger des Equipments in seinen Abläufen zu stören. Das ermöglicht gerade in stark belasteten Arbeitsumgebungen die Luftprobenahme aus der Ferne, wodurch die Umgebung nur zum Abstellen des Gerätes betreten werden muss. Zur vereinfachten Weiterverarbeitung und Übertragung von Daten werden die Ergebnisse zusätzlich im Excel-Format ausgegeben.

Vielfältige Einsatzgebiete und -situationen

Die personengetragenen Airflow Luftprobenahmepumpen APEX2 und VAPex sind dank ihres geringen Gewichts von 490 bzw. 220 Gramm besonders flexibel einsetzbar. Ob auf der Baustelle, in der Industrie oder im häuslichen Kontext: Die APEX2 ist mit einem Durchfluss von 0,4 bis 5 Litern die Minute sehr breit aufgestellt, während die VAPex Modelle mit einem Durchsatzbereich von 0,02 bis 0,5 Litern pro Minute besonders kompakt und handlich sind und sich für äußerst genaue oder Langzeitprobenahmen eignen.

Das Vortex3 Standgerät ist nicht nur klassisch statisch, sondern auch mobil nutzbar. Der patentierte ineinander steckbare Tragemechanismus ermöglicht den einfachen, gleichzeitigen Transport von mehreren Pumpen. Ausschlaggebend dabei ist das besonders geringe Gewicht von nur 2170 Gramm.

Mit einer hohen Durchflussrate von 5 bis 12 Litern pro Minute ist das Vortex3 für die Flächenprobenahme von Aerosolen prädestiniert, welche mit Schadstoffen wie Asbest und anderen gefährlichen Stoffe belastet sein können. Die Probenahmepumpen kommen dementsprechend vermehrt zur möglichst schnellen Untersuchung von großräumigen Probenahmebereichen zum Einsatz. Auch bei Verdünnungseffekten aufgrund von besonders geringen Konzentrationen bestimmter Schadstoffe in der Luft eignen sich Geräte mit hohen Duchflussraten. Aufgrund der geringen Geräuschbelastung während des Betriebs sind die Modelle nicht nur auf Baustellen, sondern auch in besetzten Büros und Wohngebäuden problemlos einsetzbar.

Wer sich persönlich von den Luftprobenahmepumpen sowie weiteren Airflow Produkten überzeugen möchte, hat dazu auf der MEORGA MSR-Spezialmesse in Ludwigshafen die Möglichkeit. Am 18. September 2024 beantwortet das Airflow Team am Stand E1 gerne alle Fragen von interessierten Besuchern. Zudem ist Airflow im Oktober auf der MEORGA Bochum vertreten, sowie im Jahr 2025 an allen vier Standorten.