Seit 2010 untersucht das Internationale Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien (IINAS) aus Darmstadt im Auftrag der HEA anhand von Strukturdaten für Energie-, Stoff- und Transportsysteme die Ressourcennutzung und die Umwelteffekte der deutschen Stromerzeu­gung. Jetzt liegen die Ergebnisse für das Basisjahr 2022 vor. Für 2022 be­trägt der nicht-erneuerbare kumulierte Energieverbrauch (KEVne) für die Ab­gabe aus dem lokalen Stromnetz 1,34 kWhprimär/kWhel. Die Treibhaus­gasemissionen für eine im Durchschnitt bereitgestellte Kilowattstunde wei­sen die Gutachter mit 439 g CO2Äq/kWhel aus.

Der KEVne stellt das Verhältnis dar, welche Menge an Primärenergie aufzu­wenden ist, um eine Kilowattstunde elektrische Energie an Endkunden zu liefern. Je mehr Erneuerbare Energien im Strommix integriert sind und je geringer die Umwandlungs- und Verteilungsverluste in den Kraftwerken und Netzen sind, desto kleiner wird dieses Verhältnis. Im Jahr 2016 lag der KEVne noch bei über 1,9.

Die Detailauswertung für das Jahr 2022 zeigt, dass sich die Tendenz des sinkenden Energieverbrauchs aufgrund zugebauter erneuerbarer Erzeu­gungskapazitäten sowie geringerer Anteile von Kernkraftwerken im Erzeu­gungsmix fortsetzt. Die Emissionen stiegen vor dem Hintergrund verstärkter Braun- und Steinkohleverstromung wieder an, blieben jedoch im vergange­nen Jahr unter den Emissionswerten der Zeitreihe bis 2018.

Der KEVkann als Wert für die Festlegung der sogenannten Primärenergie­faktoren (PEF) herangezogen werden. Deren nicht-erneuerbarer Anteil (PEFne) wird zum Beispiel im Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder in der DIN V 18599 für die energetische Bilanzierung herangezogen.

Die HEA stellt die Studie für die Fachwelt, die Politik und die interessierte Öffentlichkeit kostenfrei unter www.hea.de/themen/gebaeude-energie/iinas-studie zur Verfügung.