Interessierte können in dem designierten Ausstellungsbereich in die Welt von Dornbracht eintauchen und sich von den innovativen gestalterischen Lösungen in höchster Qualität inspirieren lassen. Copyright: Dornbracht Fotografie: Philipp Jeker

Gemeinsam mit seinem Partner Sanitas Troesch hat der Hersteller Dornbracht Ende Oktober in der Schweiz in Neuenburg und am 16. November 2023 in Chur die zwei neuen Ausstellungen des Spezialisten für Bäder und Küchen feierlich eröffnet. Beide Ausstellungen inspirieren mit einer breiten Produktauswahl, vielfältigen Einrichtungsbeispielen im Bereich Bad und Küche, einer einzigartigen Duschwelt und einer exklusiven Dornbracht-Markenpräsentation mit den Designarmaturen und - accessoires des Unternehmens.

Exklusive Dornbracht-Präsentation in designiertem Bereich

In einem speziellen Bereich der Badausstellung präsentieren die Partner Sanitas Troesch und Dornbracht zusammen mit der Badmöbel-Marke Sign von Berloni Bagni luxuriöse Badausstattungen in exklusivem Ambiente. Designliebhaber können dort in die Welt von Dornbracht eintauchen und sich von den innovativen gestalterischen Lösungen in höchster Qualität inspirieren lassen. Die Partner sprechen damit Profis und Privatkunden mit besonderem gestalterischen Anspruch gleichermaßen an.

Der designierte Dornbracht-Ausstellungsbereich wird stetig weiterentwickelt und aktualisiert. So wird beispielsweise im kommenden Frühjahr im Duschbereich exklusiv die jüngste Innovation des Unternehmens gezeigt. Diese wird der Hersteller erstmals im April 2024 zum Salone del Mobile in seinem neuen Showroom im angesagten Mailänder Designviertel Brera der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Dornbracht-Duschen und Designserien werden in einem separaten Bereich auf eigens für die Ausstellung entworfenen Displays präsentiert. Copyright: Dornbracht Fotografie: Philipp Jeker

Sanitas Troesch, ein Traditionsunternehmen mit über 112-jähriger Geschichte, ist in der Schweiz seit Jahrzehnten ein führender Anbieter für Bad und Küche. In 23 topmodernen Ausstellungen präsentiert das Unternehmen inspirierende Einrichtungsbeispiele und innovative Lösungen für Bad und Küche, verbunden mit individueller Beratung. Seit 2005 ist das Unternehmen Teil der weltweit tätigen Saint-Gobain Gruppe.

