Neuer Internetauftritt von SISTEMS. Unter www.sistems.de finden Interessierte ab sofort gebündelte Informationen zur ganzheitlichen energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Optisch ansprechend aufbereitet. Inhaltlich die Themen der Zukunft schon heute im Fokus. Der neue Internetauftritt zeigt die Kompetenzen von SISTEMS in allen Facetten.

Modern, dynamisch und responsiv gestaltet - die neue Website lädt dazu ein, mit wenigen Klicks die Lösungen für die Entwicklung des Gebäudebestands hin zur wirtschaftlichen CO2-Neutralität kennenzulernen. Im Fokus: die serienmäßig vorgefertigten, ressourcen­schonenden und kosteneffizienten Systemlösungen wie die unterirdische Energiezentrale GROUND CUBE, die einfache Lösung für Strangsanierungen BACKPACKER, die smarte Wärmepumpenlösung für Ein- und Zweifamilienhäuser HOME CUBE und Co. sowie SISTEMS ONE, die standardisierte Vorgehensweise bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden der Wohnungswirtschaft, im Gewerbe und in der Industrie bis hin zum profitablen Betrieb dieser.

SISTEMS entwickelt und liefert gebäudetechnische Systemlösungen - intelligent und offen, aus zuverlässigen Produkten unterschiedlicher Hersteller, aus allen Bereichen der Haus-, Gebäude- und Anlagentechnik. Die Lösungen werden im energetischen Sanierungsfahr­plan SISTEMS ONE gebündelt. Mit der standardisierten Vorgehensweise bietet SISTEMS seinen Kunden einen einfachen Weg, ihre Immobilie energetisch zu sanieren. Mit Rendite. SISTEMS hat bereits eine Vielzahl beeindruckender Projekte erfolgreich umgesetzt. Eine Auswahl finden Besucher der Website in einem eigenen Referenzbereich. Bei den einzel­nen Projekten zeigt SISTEMS unter anderem die Ein- und Umbaudauer, eine Auswahl der eingesetzten Lösungen oder den verwendeten Energieträger.

Dass SISTEMS schon heute an ein lebenswertes Morgen denkt, zeigt nun auch der Internetauftritt. Die Seiten sollen Partner, Kunden und potenzielle Mitarbeitende von den Werten, Dienstleistungen und Inhalten von SISTEMS überzeugen und begeistern.