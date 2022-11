profi-air ist das Komplettsystem von FRÄNKISCHE für die Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) – mit Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, nur wenig Platz beanspruchen und fast vollständig hinter Wänden oder in Decken verschwinden.

Moderne Wohngebäude benötigen eine ganze Reihe an Haustechnik-Installationen, von der Wärmepumpe über die Enthärtungsanlage, Wasser- sowie Abwasserleitungen bis hin zu Heizkessel und Lüftungssystem. Gleichzeitig ist Wohnraum jedoch teuer, sodass die einzelnen Einbauten möglichst kompakt und auf kleinem Raum verlegt werden sollen. „Das muss kein Widerspruch sein, vor allem, wenn die Installationen gut geplant sind: Unsere Kontrollierte Wohnraumlüftung profi-air kann fast komplett unsichtbar verbaut werden, außer dem Lüftungsgerät und den Luftzuführungen für Außen- und Fortluft, eventuell einer kleinen, überstreichbaren Revisionsöffnung und den Lüftungsgittern in den Räumen ist nichts mehr sichtbar“, erläutert Jürgen Rudolf, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.

Vorausschauende Planung schafft Platz im Installationsraum

Voraussetzung für die versteckte Installation, die ein aufgeräumtes Äußeres und mehr Platz schafft: Die Kontrollierte Wohnraumlüftung wird von Anfang an bei der Planung der Hausinstallation berücksichtigt. „Mit durchdachter Vorbereitung und frühzeitiger Planung können Lüftungsrohre bzw. KWL-Teile bereits in die Rohbetondecke eingelegt werden. Das spart Aufwand und Kosten im Bau. Außerdem profitieren Handwerker vom zusätzlichen Platz im Installationsraum, etwa an der Decke, denn sie können ihn für andere Gewerke nutzen“, ergänzt Jürgen Rudolf.

KWL: Vorteile für Gesundheit und Geldbeutel

Die unsichtbare Installation des Luftverteilsystems ist eine elegante, platzsparende Lösung, die mit den weiteren KWL-Vorteilen Hand in Hand geht: Eine zentrale Wohnraumlüftung trägt zum langfristigen Werterhalt des Gebäudes bei, erhöht die Energieeffizienz und steigert den Wiederverkaufswert des Hauses. Die gefilterte Luft schafft ein Wohlfühl-Klima, Feinstaub und Allergene bleiben draußen. Auch Feuchtigkeit und Schimmelbildung haben keine Chance mehr – so fördert die hygienisch einwandfrei arbeitende Be- und Entlüftung auch die Gesundheit der Bewohner.

Alles aus einer Hand von FRÄNKISCHE

Mit zahlreichen neuen Komponenten hat FRÄNKISCHE sein profi-air-Portfolio in den vergangenen Jahren abgerundet, sodass das Familienunternehmen heute alle relevanten KWL-Elemente aus einer Hand bietet: Herzstück des Luftverteilsystems sind die qualitativ hochwertigen Rohrleitungen mit antibakterieller und antistatischer Innenschicht: das flexible classic-Rundrohr mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in drei Dimensionen sowie das stabile und platzsparende Tunnelrohr mit einer Aufbauhöhe von nur 52 Millimetern.

profi-air Flachverteiler 6-fach in Beton einlassen

Wird die Kontrollierte Wohnraumlüftung von Beginn an eingeplant, so lässt sich zum Beispiel das Verteilersystem bequem in der Decke installieren: Der profi-air Flachverteiler 6-fach kann je nach Einbausituation inklusive Anbindesystem komplett in Beton eingelassen werden. Auf Ortbetondecken lässt sich der Flachverteiler mit dem profi-air classic Betonschalungsset DN160 schnell, einfach und sicher befestigen – und quasi unsichtbar, denn schließlich sind von der Installation nur zwei runde, plane Revisionsdeckel zu sehen.

Auch die effizienten Lüftungsgeräte von FRÄNKISCHE „verstecken“ sich bei Bedarf: Die Multitalente profi-air 250 und 360 flex passen zum Beispiel in handelsübliche Hochschränke. Das kompakte Flachgerät profi-air 180 flat kann an der Wand oder der Decke montiert werden, findet aber auch einen Platz in abgehängten Decken.

starline Designgitter setzen Akzente vor der Wand

Wahre Hingucker sind die Lüftungsgitter der starline-Serie: Sie verschließen den Luftauslass im Wohnraum und bestimmen so das Design vor der Wand mit. Die Designgitter aus Metall oder Glas passen zu jedem Einrichtungsstil und fügen sich in jedes Wohnkonzept ein. Das FRÄNKISCHE-Sortiment umfasst insgesamt 39 runde, rechteckige, quadratische oder ovale Modelle, davon 19 topaktuelle, trendige Lüftungsgitter aus Glas in verschiedenen Formen, Farben und Dekors.

Mit profi-air hat FRÄNKISCHE ein durchdachtes Komplettsystem für die Kontrollierte Wohnraumlüftung auf den Markt gebracht. Gut geplant, lässt sich das flexible Luftverteilsystem dank cleverer Komponenten nahezu unsichtbar in Wänden und Decken installieren – vom Lüftungsgerät über die Rohrleitungen bis hin zum Luftauslass. Sichtbares Highlight in jedem Raum: die Lüftungsgitter der starline-Serie, die vor der Wand optische Akzente setzen.

Weitere Informationen unter www.fraenkische.com