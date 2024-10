Moin! Kiek mol wedder in bi WATERCryst: In Halle B6 auf Stand 311 präsentiert der Marktführer für chemiefreie Kalkschutzgeräte aktuelle Kalkschutz-Trends für Zuhause, Gewerbe und die Industrie. Installateure, Fachplaner und Großhandel können sich erstmals auch auf der GET Nord vom 21. bis 23. November 2024 über umweltfreundlichen Kalkschutz als Alternative zu herkömmlichen Enthärtungsanlagen informieren. Mit an Bord: Die neue Geräteserie BIOCAT KS-C, die ab 2025 im Handel verfügbar sein wird.

Die Messe-Premiere auf der GET Nord ist für WATERCryst Anlass zu doppelter Freude. „In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist der Bedarf an Kalkschutz enorm, das Trinkwasser ist in Nordost-Deutschland überwiegend hart. Wir freuen uns darauf, in Hamburg einem großen Fachpublikum die vielen praktischen und normativen Vorteile der chemiefreien Kalkschutztechnik zeigen zu können“, so Kai Schröder, Geschäftsführer der Rudolf Strauß GmbH. Die Industrievertretung aus Norderstedt ist seit 2023 Vertriebs- und Handelspartner für BIOCAT Kalkschutzanlagen. „Besonders freut es uns natürlich auch, die neue Geräteserie BIOCAT KS-C von fünf bis 30 Wohneinheiten zu präsentieren. Mit der praxisorientierten Produktinnovation bieten BIOCAT Klein- und Mittelgeräte jetzt digital vernetzten Betrieb und mehr Flexibilität bei Montage und Installation. Das neue Modell BIOCAT KS 8000-C weist bis zu 28% weniger Energieverbrauch und 60% geringere Einbaufläche als das Vorgänger-Modell auf“.

Umfassender Schutz von Immobilien – auch vor Wasserschäden: Der neue Leckageschutz BIOCAT LS für Ein- bis Dreifamilienhäuser wird ein weiteres Technik-Highlight auf der 70 m2 großen Standfläche sein.