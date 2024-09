In kleinen Bädern muss man erfinderisch werden, um möglichst alle Bedürfnisse unterzubringen. Besonders Schlauch- und Minibäder stellen ihre Benutzer oft vor Herausforderungen bei der Raumplanung. Hier gilt es raumsparende Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die den ohnehin begrenzten Platz optisch eine gewisse Weite und Größe erzeugen.

Klein muss nicht gleichbedeutend mit Enge oder fehlendem Komfort heißen. Wenn Räume gut geplant werden, dann ist alles am richtigen Platz. Besonders wichtig ist es, das Zimmer nicht noch beengter zu machen als er sowieso schon ist. Großflächige Spiegel schaffen zum Beispiel mehr optische Weite. Ebenfalls heute kaum noch vorstellbar - ein Badezimmer ohne Dusche. Doch auch in einem Minibad ist sie prinzipiell möglich. Neben der Art der Duschkabine (Fünfeck-, Runddusche, Eckeinstieg oder Kabine im Sondermaß) und verschiedener Türenarten, wie Drehfalttüren oder Gleit- und Schiebetüren, die sich besser als raumgreifende, schwenkbare Lösungen eignen. Nur wohin damit in einem kleinen Bad?

Für dieses Problem hat PUK Duschkabinen eine Lösung: die Sonderglas-Variante Spiegelglas kombiniert mit einer Duschkabine. Das hochwertige Einscheiben-Sicherheitsglas kann ganzflächig am Festteil, der Seitenwand oder als Tür umgesetzt werden. Das raffinierte Extra dieser Glasvariante ist, dass es nach außen scheinbar ein ganz normaler, blickdichter Spiegel ist. Aber von innen einen freien Blick nach außen lässt. Natürlich besitzt es, wie alle Sicherheitsgläser der Marke PUK, die wasserabweisende SmartClean-Beschichtung, die die Reinigung der Duschkabine erheblich erleichtert. Die Duschkabine kann somit zeitgleich als Spiegelfläche und Nasszellenabtrennung genutzt werden.

Machen Sie das Badezimmer zu Ihrem Traumbad, mit dem Sie rundum glücklich sind. Wir beraten Sie gerne!

Wussten Sie schon?

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Badezimmer früher so klein waren? Damals waren Bäder noch keine eigenständigen Räume. Es ging nur darum, sich zu säubern und das wurde zumeist in Bottichen in der Küche erledigt. Der Zusammenhang mit der Thematik Wellness gab es noch nicht. Erst später wurden eigene Räumlichkeiten für die Nutzung als eigenständiges Badezimmer vom eh schon knappen Wohnraum abgeteilt. Heraus kamen die uns heute immer noch bekannten und manchmal verhassten schmalen Schlauch- oder anders geformten Minibäder.