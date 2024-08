Den Waschtisch Micro gibt es in sieben Abmessungen von 30 bis 80 cm Länge in unterschiedlichen Tiefen. Der Aufsatzwaschtisch lässt sich wandhängend oder - anliegend montieren. Der keramische Ablaufdeckel ist permanent geöffnet. Optional kann Micro mit Hahnloch geliefert werden.

Das Badmöbel, Cube 25, fügt sich passgenau unter den Waschtisch Micro 55 oder nimmt auf einer Seite überstehend unter den Modellen Micro 75 und 80 Platz und ermöglicht so das Anbringen einer verdeckten Handtuchhalterung. Somit bietet das Möbel in Kombination mit dem schlanken Waschtisch praktischen Stauraum für Handtücher, Cremetiegel & Co gerade in kleinen Bädern oder im Gästebad. Der Unterschrank wird mit einer Tür geliefert, die je nach Raumsituation sowohl rechts oder links angeschlagen werden kann. Cube 25 steht in den Möbelfarben Weiß Matt, Weiß Glanz, Anthrazit Matt, Taupe Matt, Black Matt und neu in Space Grey zur Auswahl.

Alle Repabad Badmöbel sind Made in Germany genauer gesagt Made im Ländle, denn sie werden in der Region produziert.

Badmöbel Cube www.repabad.com/badmoebel-spiegel/cube/

Keramikwaschtisch Micro www.repabad.com/waschtische/micro/