Mit seinem klaren Design fügt sich der Be-Line® Duschklappsitz ganz natürlich in seine Umgebung ein. Er lässt den medizinischen Aspekt, der barrierefreien Badezimmern oftmals anhängt, verschwinden. Der Be-Line® Sitz verschreibt sich dem Design für Alle und passt sich allen Nutzern unabhängig von deren Alter und Autonomiegrad an. Durch seine breite Ausführung stellt er eine wertvolle Unterstützung dar oder auch einfach einen zusätzlichen Komfort für den Nutzer. Klapp- und abnehmbar ist er perfekt für die geteilte Nutzung eines Duschraumes gedacht. Er kann durch eine Wandkonsole ersetzt werden, um die Anzahl an Sitzen in einer Einrichtung zu beschränken, da sie nur bei Bedarf angebracht werden müssen.

Wie alle DELABIE Produkte im Bereich Barrierefreiheit ist auch der Be-Line® Sitz mit dem Sicherheitspaket ausgestattet: 30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung und auf mehr als 200 kg getestet. Im öffentlichen Bereich ist das Nutzergewicht unbekannt. Die eingebauten Produkte müssen daher allen Umständen standhalten. Erhältlich in drei Oberflächen – matt weiß, anthrazit-metallic und matt schwarz– integriert sich der Duschsitz Be-Line® in jeglichen Inneneinrichtungsstil.

