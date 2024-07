Viele Kunden fragen sich, ob eine Modernisierung mit Wärmepumpe für ihr Zuhause möglich ist. Dazu gibt es im Markt die unterschiedlichsten Angaben und Theorien. Heiztrend profi erläutert, wie Sie schnell zu einer ersten Einschätzung kommen.

Je nach Gebäudealter oder Modernisierungszustand werden die meisten Gebäude über Heizkörper oder Fußbodenheizung mit Wärme versorgt.

Gebäudeheizlast und Wärmeleistung der Heizkörper

Relativ neue Gebäude, die über eine Fußbodenheizung verfügen, bieten mit den benötigten niedrigen Vorlauf­temperaturen eine optimale Grundlage für den Einsatz einer Wärmepumpe. Doch wie sieht es bei Häusern mit herkömmlichen Heizkörpern aus?

Hier muss man etwas genauer hinsehen, um die rich­tigen Schritte zu unternehmen. Als Kenngröße ist die Gebäudeheizlast wichtig. Sie beziffert die Wärmezu­fuhr, die zum Aufrechterhalten einer bestimmten Raum­temperatur notwendig ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Räume unterschiedliche Tempera­turen benötigen: Für ein Schlafzimmer wird die Raum­temperatur niedriger angesetzt als für ein Badezimmer. Sie sollte in jedem Fall präzise ermittelt werden, bevor eine neue Heizung geplant und installiert wird. Aber häufig wünschen Kunden bereits im Rahmen eines ers­ten Beratungsgesprächs eine Auskunft darüber, ob es überhaupt möglich ist, das eigene Gebäude mit einer Wärmepumpe zu beheizen. In diesem Fall kann eine erste Einschätzung auf Basis der Heizkörper-Wärme­leistung erfolgen, die in den einzelnen Räumen erbracht werden muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Und die hängt im Wesentlichen von der Vor­lauftemperatur des Systems ab.

Grünes Licht bis 50-55 °C

Grundsätzlich gilt: Auch eine Wärmepumpe arbeitet umso effizienter, je geringer die Vorlauftemperatur im Heizsystem ist. Gleichzeitig muss die Wärmeleistung des Heizkörpers bei der vorhandenen Vorlauftempera­tur die Heizlast des jeweiligen Raumes decken. Zwar können heutige Wärmepumpen Vorlauftemperatu­ren bis über 70 °C liefern, doch ein Dauerbetrieb in diesem Bereich ist nicht empfehlenswert. Vielmehrsoll­ten hier aus Effizienzgründen Maßnahmen getroffen werden, die die Reduktion der Vorlauftemperatur auf max. 50 bis 55 °C ermöglichen. Im Prinzip ist das mit einem Auto vergleichbar: Der gewünschte günstige Verbrauch stellt sich beim Fahren mit 100 km/h ein.

Wer will, kann auch auf Dauer mit einer Geschwindig­keit von 230 km/h fahren, verbraucht aber für die gleiche Strecke deutlich mehr Treibstoff.

Dabei ist eine bestehende Vorlauftemperatur von über 55 °C kein Grund, von einer Wärmepumpe abzuraten. Denn oft lässt sich ein Wärmeverteilsystem auch ohne kostspielige bauliche Maßnahmen in seiner Effizienz entscheidend verbessern. Zum Beispiel durch den Aus­tausch einzelner Heizkörper gegen Modelle mit mehr Wärmeübertragungsfläche. Oder es können Wärme­verteilsysteme eingesetzt werden, die bei geringeren Vorlauftemperaturen mehr Wärme an den Raum abge­ben: zum Beispiel gebläseunterstützte Konvektoren.

So geht’s:

Wärmeverteilung im Bestand optimieren

Wie lässt sich die Vorlauftemperatur einer Heizung ohne umfangreiche bauliche Maßnahmen reduzieren? Mit sogenannten Gebläsekonvektoren, die herkömmliche Heizkörper eins zu eins ersetzen können. Diese Technik verbessert die Gesamteffizienz der Heizungsanlage maßgeblich, sodass sich auch bei Vorlauftemperaturen von 40 bis 45 °C ein behagliches Wohngefühl einstellt und genug Wärme in die Räume eingebracht wird.

Systeme wie die iLife 2 Slim Eco-Konvektoren von Mitsubishi Electric bringen dabei auch die Vorteile der bisherigen Heizkörper mit: Sie geben einen Teil ihrer Wärme über die Frontabdeckung als Strahlungswärme ab, die restliche Wärme wird mit Unter­stützung flüsterleiser Ventilatoren als Luftstrom (Konvektionswärme) in den Raum abgegeben.