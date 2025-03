Innovative Lösungen für digitale Heizungs- und Energieplanung an Stand A29 in Halle 8

autarc, Anbieter innovativer Softwarelösungen für nachhaltige Heizungs- und Energielösungen, präsentiert sich in diesem Jahr mit einem eigenen Messestand auf der ISH Frankfurt 2025. Vom 17. bis 21. März stellt das Unternehmen an Stand A29 in Halle 8 seine neuesten Features für eine noch effizientere Heizungs- und PV-Planung vor.

„Die ISH ist der zentrale Treffpunkt für die Branche - für uns die ideale Gelegenheit, unsere neuesten Entwicklungen zu präsentieren“, erklärt Etienne Krause, Gründer und Geschäftsführer von autarc. Nach der ersten Teilnahme als Startup sei autarc nun mit einem eigenen Stand vertreten. „Damit können wir Fachbesuchern unsere digitalen Lösungen noch praxisnäher vorstellen und die Zukunft der Heizungsplanung greifbar machen.“

Neue Features für das SHK-Handwerk und PV-Planung

autarc unterstützt SHK-Betriebe, Energieberater, Heizungsbauer, Installateure und PV-Unternehmen mit einer intelligenten, digitalen Planungsplattform. Die Software erleichtert die Heizlastberechnung, den hydraulischen Abgleich und die Integration von Wärmepumpen sowie Photovoltaikanlagen.

Auf der ISH 2025 stellt autarc neue Funktionen vor, die den Planungsprozess weiter optimieren. Besucher können die Software live testen und sich mit den Experten von autarc über die neuesten Entwicklungen austauschen.

autarc fünf Tage live erleben

Während der gesamten fünf Messetage steht das autarc-Team für persönliche Gespräche und Live-Demonstrationen zur Verfügung. Interessierte können sich für eine persönliche Produktvorstellung am Stand anmelden - unabhängig davon, ob sie bereits Kunde sind oder nicht.

Zudem sind kostenlose Messetickets direkt über die autarc-Website erhältlich: Jetzt Ticket sichern.