Die WATERCryst Wassertechnik fokussiert auf der SHK+E Essen in Halle 6 auf Stand C 16 aktuelle Kalkschutz-Trends für den Sanitär- und Trinkwasserbereich. Privathaushalt, Gewerbeimmobilie oder Industrie: Die Produktlinie BIOCAT bietet mit 29 unterschiedlichen Modellen für den Kalt- und Warmwasserbereich die größte Auswahl an DVGW zertifizierten Kalkschutzanlagen im B2B-Bereich. Im Mittelpunkt stehen die regelkonforme Planung und Installation sowie die betriebswirtschaftlichen Vorteile chemiefreier Kalkschutzanlagen. Das neu entwickelte Leckageschutzgerät BIOCAT LS wird ein weiteres Technik-Highlight auf der 70 m2 großen Standfläche sein.

„Unsere Produkte tragen dazu bei, die Anforderungen an Hygiene und Installationssicherheit in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Normgerecht, trinkwasserkonform und umweltverträglich“, fasst Verkaufsleiter Torsten Schmidt die zentralen Vorteile der BIOCAT Kalkschutzgeräte zusammen. „Mit diesen Merkmalen bieten wir Installateuren und Fachplanern Sicherheit bei der Planung und Ausführung von Trinkwasserinstallationen in Hartwassergebieten. Die Marke BIOCAT steht für außergewöhnlich lange Standzeiten, nachgewiesene Kalkschutzwirksamkeit ohne Chemie und Aufbereitungsstoffe sowie niedrige Betriebskosten“, so Torsten Schmidt. WATERCryst bietet seit etwa 20 Jahren eine umweltverträgliche Alternative zu herkömmlichen Enthärtungsanlagen, seit 2022 ist das Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 fester Bestandteil der Geschäftstätigkeit. Das Qualitätsmanagement in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion von Anlagen für chemiefreie Kalkschutztechnik ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Das gute Gefühl von Sicherheit in kürzester Zeit installiert

Ergänzend zum effizienten Schutz vor Schäden durch Kalk bietet die neue Produktlinie BIOCAT LS zuverlässigen Schutz vor Schäden durch Wasseraustritt wie z.B. Rohrbruch, Mikroleckagen oder undichten Press- oder Klemmverbindungen. Droht Schaden, sperrt der BIOCAT LS in weniger als zehn Sekunden die Wasserzufuhr ab. Hausbesitzer können sich auch bei Stromausfall auf die Schutzfunktion verlassen: Der BIOCAT LS stoppt die Wasserzufuhr solange wie notwendig, oder bis gezielt wieder entsperrt wird – entweder über das moderne Touch Display direkt am Gerät oder über die App. Unbemerkter Wasseraustritt z.B. in der Waschküche oder an der Spülmaschine lässt sich in Sekundenschnelle mit den Funk-Bodensensoren identifizieren. Über ein akustisches Warnsignal informiert der BIOCAT LS am Gerät und über die myBIOCAT App. Mit der neuen Produktlinie BIOCAT LS Leckageschutz bringt WATERCryst ein weiteres modernes und marktorientiertes Produkt für das SHK Handwerk auf den Markt.