Bei der Konstruktion innovativer Pelletheizungen hat ÖkoFEN von Anfang an auch an die bestmögliche Lagerung des Brennstoffes gedacht. Flexibel, platzsparend, kostengünstig: Das ist der Flexilo Compact Federn-Gewebetank (KGT). Der größte hat ein Fassungsvermögen von 12,5 t und ist die ideale Ergänzung zum neuen ÖkoFEN Pellematic Condens XL mit seinen bis zu 130 kW.

Ideal für Gebäude mit einem großen Pelletverbrauch ist der ÖkoFEN Flexilo Compact Federn-Gewebetank KGT3626 mit den Maßen 3,60 m x 2,60 m, der in der größten Ausführung bei einer Raumhöhe von 2,40 m ein Fassungsvermögen von 12,5 t hat. An den Pellematic Condens XL können optional auch zwei Gewebetanks angeschlossen werden, indem eine zweite Saugturbine am Kessel installiert wird.

Dank des intelligenten Funktionskonzeptes mit Zugfedern können mit dem KGT 3626 bis zu 60 % mehr Pellets auf gleicher Fläche gelagert werden als bei einem Standard-Gewebetank. Die integrierte Förderschnecke und der elastische Schrägboden sorgen für eine vollständige Entleerung. Der aus einem speziellen Polyestergewebe mit eingewebten Metallfäden bestehende Tank ist staubdicht, luftdurchlässig und dauerhaft antistatisch. Der Gewebetank kann bis zu 20 m vom Pelletkessel entfernt aufgestellt werden, da die Pellets mithilfe eines Vakuumsystems über Schläuche transportiert werden. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Anlagenplanung. Die Mindestraumraumhöhe beträgt 2 m, die maximale Befüllung wird bei einer Raumhöhe von 2,4 m erreicht. Im Flexilo Compact sind die Pellets zudem vor Feuchtigkeit geschützt – auch im feuchten Keller.

Alles unter Kontrolle

Wenn der Kunde eine automatische Meldung über den Füllstand des Lagers erhalten möchte, kann der Gewebetank zusätzlich mit einem Füllstandssensor ausgestattet werden. Sollte die festgelegte Mindestlagermenge unterschritten werden, erscheint diese Information am Heizkessel oder als Mitteilung auf dem Smartphone/PC. Der Kunde wird dadurch rechtzeitig daran erinnert, Pellets nachzutanken. Weitere Infos unter: www.oekofen.de