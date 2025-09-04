V25080479 Energiewende im Mehrfamilienhaus, effiziente Brennwertgeräte einfach nachrüsten



Bestehende Mehrfamilienhäuser sind u.a. eine echte Herausforderung bei der Energiewende. Bisher gab es wenig Möglichkeiten die Heiztechnik in einem Gebäude nach und nach umzustellen. Das scheiterte oftmals an der Tatsache, dass alte und neue Heiztechnik nicht an einem Abgasweg angeschlossen werden können. Die Gründe sind vielfältig vom Temperaturaspekt, dem feuchten Betrieb und der Ableitung im Überdruck vs Unterdruck.



Bedeutet das "alle oder keiner" stellt auf effiziente Brennwerttechnik um? Nein!



Z.B. die Außenwand-Mehrfachbelegung bietet eine tolle Möglichkeit alte und neue Heiztechnik in einem Gebäude parallel über Jahrzehnte betreiben zu können, ohne Eigentümer und Mieter pauschal in horrende Investitionen zu drängen. Auch aus Sicht der Nachhaltigkeit ist dieser Lösungsansatz ein Quantensprung. Natürlich mit Zulassung!



Das Seminar zeigt die Lösung anhand eines Praxisbeispiels auf, sowie die Herausforderungen und die formalen Anforderungen die zu bedenken sind.



