Die neuen CONTI+ CONVARIO Duschpaneele bieten unzählige Gestaltungsoptionen für öffentliche und halböffentliche Sanitärräume: Sie lassen sich sowohl in Höhe und Breite als auch in fast allen Farben konfigurieren. Foto | Copyright: CONTI+

Ein bis in die Sanitärräume durchgängiges Corporate Design im Fußballstadion, auf Maß gefertigte, farbige Duschpaneele für moderne Hotels und Thermen oder ein etwas breiteres Paneel, um unschöne Bohrlöcher im sanierungsbedürftigen Schwimmbad abzudecken: Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH sorgt mit dem neuen Duschpaneel CONTI+ CONVARIO ab sofort für (fast) grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten in den Duschräumen. Die Paneele sind aus hochwertigem Mineralwerkstoff gefertigt. Sie sind in den unterschiedlichsten RAL-Farben und Mustern erhältlich und werden je nach Kundenwunsch in Höhe und Breite auf Maß angefertigt. Außerdem stehen drei verschiedene Brauseköpfe zur Auswahl. Ganz gleich also, ob unifarben, marmoriert oder im Terrazzo-Stil – der Kreativität sind bei der CONTI+ CONVARIO kaum Grenzen gesetzt. Für hygienisch sicheren Duschgenuss sorgen sowohl die antibakteriellen Eigenschaften des verwendeten Mineralgusses als auch die innovative Wasserstrecke CONTI+ CONPRIMUS. Diese ist mit dem Thermostat-E mit einer vollelektronischen Mischeinheit ausgestattet, und ermöglicht dadurch sowohl die Spülung der Heißwasser- als auch die der Kaltwasserstränge. Die Duschpaneele aus Mineralguss überzeugen durch hohe Dichte, Wasser- und Verschleißfestigkeit, Schlag- und Stoßresistenz sowie durch die schmutzabweisenden Eigenschaften. Eine Korrosion durch Wasserdampf oder Feuchtigkeit ist ausgeschlossen. CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „Mit den neuen CONTI+ CONVARIO Duschelementen bieten wir gerade auch für den immer wichtiger werdenden Bereich der Sanierung, Renovierung und Modernisierung das ideale Produkt. Wir können die Paneele in fast jeder denkbaren Breite, Höhe und Farbe realisieren. Dadurch passen sie sich den unterschiedlichsten Gegebenheiten vor Ort an und bieten ein hygienisch einwandfreies und optisch ansprechendes Duschvergnügen.“ Die neuen CONTI+ CONVARIO Duschpaneele sind ab sofort als Sonderanfertigung erhältlich.

Eine gute Kombination: Neues Design und innovative Technik

Die neuen Duschpaneele sind mit der CONTI+ CONPRIMUS Wasserstrecke ausgestattet. Diese verfügt über einen Hygiene-Standard, der weltweit einzigartig ist: Das vollelektronisch gesteuerte Thermostat-E ist auf Höhe des Brausekopfes positioniert. Dadurch wird die bei herkömmlichen Duschsystemen vorhandene stehende Wassersäule auf ein absolutes Minimum reduziert. Darüber hinaus lassen sich die Warm- und Kaltwasserstränge separat spülen. Eine mikrobiologische Belastung des Duschwassers kann somit fast vollständig ausgeschlossen werden.

(v.l.n.r) Unifarben, marmoriert oder im Terrazzo-Stil: Die neuen CONTI+ CONVARIO Duschpaneele sind ab sofort in zahlreichen RAL-Farben und Mustern erhältlich. Fotos | Copyright: CONTI+

Die neuen CONTI+ CONVARIO Duschpaneele sind in zwei verschiedenen Netz-Ausführungen verfügbar: Als Mehrfach-Installation mit Einbindung in das CNX Wassermanagement-System und damit inklusive aller Protokollfunktionen, und als Einzellösung, die mit der CONTI+ Service APP steuerbar ist. Die Duschpaneele lassen sich für eine leichte und schnelle Wartung mit einem Schlüssel öffnen, der werkseitig mitgeliefert wird.