20.08.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: PELLETSKESSEL PT4e

100 - 250 kW

Der Pelletskessel PT4e (100 - 250 kW) überzeugt durch Perfektion in allen Bereichen. Der durchdachte Einsatz von stromsparenden Antrieben sorgt für einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Mit der langlebigen Hochtemperatur­Siliziumkarbid-Brennkammer erzielt der PT4e hohe Wirkungsgrade bei geringsten Emissionen. Zudem kann der PT4e optional mit einem elektrostatischen Partikelabscheider ausgestattet werden.

Dank der modularen Bauweise ist der Fröling PT4e besonders einfach einzubringen und zu installieren. Bereits im Auslieferungszustand ist der gesamte Kessel fertig zusammengebaut, elektrisch verkabelt und getestet.

Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
