In Halle 5 auf Stand 5.430 und 5.432 präsentiert die WATERCryst Wassertechnik die neue Generation chemiefreier Kalkschutzanlagen für den Handel und das Handwerk. Die BIOCAT KS-C Serie von fünf bis 30 Wohneinheiten zeichnet sich durch deutlich mehr Flexibilität bei der Montage, eine installationsfreundliche Kompaktbauweise und den netzwerkfähigen Betrieb aus. Die neue Geräteserie wird ab 2025 im Großhandel verfügbar sein.

Ab 2025 im Handel verfügbar: Die neue BIOCAT KS 8000-C ist montage- und installationsfreundlich konstruiert und lässt sich einfach und jederzeit über die myBIOCAT App bedienen. Copyright: WATERCryst Wassertechnik GmbH

„Mit der aktuellen Produktinnovation bieten wir Installateuren ab 2025 eine neue Geräteserie, die ausgesprochen praxisorientiert entwickelt worden ist“, erklärt Verkaufsleiter Torsten Schmidt. „Alle BIOCAT KS-C Kompaktgeräte sind über die myBIOCAT App einfach zu bedienen, der Zugriff auf die Anlagensteuerung ist von Betreibern und unserem Kundendienst dadurch jederzeit möglich. Weniger Platzbedarf am Einbauort und eine durchdachte Kompaktbauweise ermöglichen in Zukunft für die Leistungsklasse von 23 bis 30 Wohneinheiten sehr viel mehr Flexibilität bei Transport, Montage und Installation“.

Während die BIOCAT Modelle KS 5000-S bis KS 7000-S durch die entsprechenden Nachfolger der neuen C-Generation ersetzt werden, erweitert WATERCryst mit der Kalkschutzanlage KS 7500-C sein Produktangebot gezielt um eine neue Gerätegröße. Mit bis zu 28 Prozent geringerem Energieverbrauch und 60 Prozent weniger Platzbedarf am Einbau-Standort überzeugt besonders die BIOCAT KS 8000-C im direkten Vergleich zum Vorgängermodell. „Wir freuen uns darauf, dem Fachpublikum auf der IFH unsere ressourcenschonenden Klassiker und Neu-Entwicklungen vorzustellen“, so Torsten Schmidt.



Weitere Highlights in Nürnberg: Der BIOCAT LS Leckageschutz, das „Bagger Battle“ Action-Gewinnspiel und die größte Modellauswahl ressourcenschonender Kalkschutzanlagen für den Kalt- und Warmwasserbereich.