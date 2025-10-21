Das Heizen mit einer Wärmepumpe ist aktuell auf dem Vormarsch. Mit dem Online-Planungstool der DOYMA GmbH & Co finden Sie das richtige DOYMA-Produkt für Ihre Einbausituation.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich im Neubau ein deutlicher Wandel vollzogen. Klassische Gas- und Ölheizungen wurden zunehmend durch moderne Brennwerttechnologien ersetzt. Gleichzeitig gewinnen umweltfreundliche Alternativen wie Wärmepumpen immer weiter an Bedeutung. Motiviert durch wachsendes Umweltbewusstsein, attraktive Förderungen und gesetzliche Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG), setzen immer mehr Bauherren auf diese alternative Heiztechnologie. Die Fördermöglichkeiten gelten nicht nur für Neubauten, sondern auch für den Austausch veralteter Heizsysteme im Bestand.

Bei der Installation einer Wärmepumpe ist es jedoch elementar, die Leitungseinführung in das Innere des Gebäudes sicher und dauerhaft dicht vorzunehmen.

Genau hier kommen die Wärmepumpeneinführungen der DOYMA GmbH & Co ins Spiel. Denn DOYMA hält für jeden Wärmepumpentyp, jede Abdichtungsart und alle baulichen Gegebenheiten die richtige Wärmepumpeneinführung bereit. Die Produktlösungen von DOYMA sind GEG-konform und sorgen für eine dauerhaft sichere Abdichtung.

Online-Planungstool

Damit Sie sich leichter in dem DOYMAfix®-Sortiment orientieren können und das richtige Produkt für Ihren Anwendungsfall schnell und einfach finden, hat DOYMA das Online-Planungstool eingeführt. Hier können Sie die passende Einführungslösung in Handumdrehen finden. Nachdem Sie drei kurze Fragen zu Ihrer Einbausituation beantwortet haben, bekommen Sie eine Auswahl passender Produktlösungen von DOYMA angezeigt.

Auf der DOYMA-Website können Sie zudem eine Infobroschüre zu diesem Thema herunterladen und sich über die Wärmepumpeneinführungen aus dem DOYMAfix®-Sortiment informieren.