„Das fossile Imperium schlägt zurück“, eine sicherlich nicht ganz ernstgemeinte Zustandsbeschreibung eines der Referenten beim „KHS-Wärmepumpenforum 2022“ aber im Hinblick auf die allgemeine Lieferfähigkeit bei den regenerativen Energien und dem damit verbundenen Modernisierungsstau zum einen und der dadurch bedingten Notwendigkeit, viele der alten Heizungsanlagen in den deutschen Heizungskellern wieder und immer wieder zu reparieren und damit weiter „am Leben“ zu halten zum anderen eine dann doch irgendwie auch sinnige Zustandsbeschreibung.

Rund 100 Vertreter*innen und Mitarbeiter*innen aus den aktuell 47 KHS-Gesellschafterbetrieben hatten sich am 23./24. Juni 2022 auf Einladung der KHS-Haustechnik, einem SHK-Einkaufsverband des Handwerks zusammen mit Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und Politik in Fulda zusammengefunden, um sich intensiv dem Thema der Wärmepumpe zu widmen.

Führt man sich die große Anzahl an Betrieben aus dem SHK-Handwerk vor Augen, die sich zum Leidwesen von Industrie und Politik leider immer noch nicht intensiv genug mit dem Thema der Wärmepumpe beschäftigen und auseinandersetzen, zeigt die breite Akzeptanz und große Teilnehmerzahl aus den KHS-Betrieben, dass zumindest innerhalb dieser Betriebe das Thema schon heute vollumfänglich angekommen ist.

Referenten vom Fraunhofer IEG stellten den Anwesenden die aktuellen Rahmenbedingungen und Förderprogramme vor, berichteten über die aktuelle politische Einordnung der Thematik aber auch über die tatsächliche Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe anhand von Anwendungsbeispielen.

Hans-Arno Kloep von der Querschiesser Unternehmensberatung verwies in seinem Vortrag, der unter dem nachdenklich machenden Motto stand: „Habecks Klimaschutzziele werden sich als Angriff auf die Meisterordnung erweisen“ zunächst einmal auf die aktuelle Lage der Branche und die sich daraus entwickelnde aktuelle Geschäftslage, bevor er sehr ausführlich auf den Wärmepumpenmarkt insgesamt, im speziellen aber auch auf die Anforderungen diesbezüglich an das Handwerk, sowohl von der Industrie als auch von der Politik aus einging. Sein Fazit: Die Fachschiene alleine wird diese Herausforderungen und Anforderungen nicht leisten können, Hersteller und/oder Politik werden auf zusätzliche Maßnahmen und Aktivitäten drängen, um ihre gesteckten Ziele auch nur ansatzweise erreichen zu können!

Alexander Sperr vom BWP aus Berlin stellte u.a. aktuelle Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen des Bundesverband Wärmepumpe e.V. für das Handwerk vor.

Dr. Frank Umbach, Politikwissenschaftler und Forschungsleiter des „European Cluster for Energy and Ressource Security“ von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität aus Bonn zeigte unmissverständlich die zurückliegenden Fehler und kollektiven Fehleinschätzungen der Energiepolitik der vergangenen Jahre auf und wies auf mögliche Szenarien in der Zukunft hin die es zu vermeiden gelte, denn einzig durch die Reduzierung von Importen fossiler Energien aus autoritären Staaten und den Ausbau der Erneuerbaren Energien besteht die Gefahr einer zukünftig noch größer werdenden Abhängigkeit, z.B. von China. Dieses gelte es durch aufgezeigte strategische Perspektiven für die Zukunft unbedingt zu vermeiden!

Die Industrie wurde von Vertretern der Firmen Buderus, Ovum und Viessmann repräsentiert und informierte die Anwesenden über den aktuellen Stand ihrer Produktentwicklungen aber auch über die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und der daraus entstehenden Probleme bei der Lieferfähigkeit.

Wie aktuell die KHS Haustechnik mit dieser Veranstaltung war zeigte sich dann daran, dass der seinerzeit noch als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und als MdB tätige und heutige Verkehrsminister in NRW Oliver Krischer seine Teilnahme an der zum Abschluss des 1. Veranstaltungstages vorgesehenen Podiumsdiskussion zum Thema „Klimaneutrale Energie für die Wärmewende“ kurz vor Beginn absagen musste, da Wirtschaftsminister Habeck genau an dem Tag Warnstufe 2 des Notfallplans Gas ausrief und eine Anwesenheit des Staatssekretärs im Ministerium erforderlich war. Moderator Hans-Arno Kloep konnte dann aber trotzdem mit den Diskussionsteilnehmern Stefan Thiel (Buderus), Dr. Frank Vossloh (Viessmann), Tim Eicker (Fraunhofer) und Dr. Frank Umbach eine Menge an interessanten und aktuellen Themen ansprechen und diskutieren und dadurch für einen gelungenen Abschluss des 1. Veranstaltungstages sorgen, bevor sich die Teilnehmer*innen dann beim gemeinsamen Abendessen dem Erfahrungsaustausch hingeben konnten und einen wirklich interessanten und informativen Tag Revue passieren ließen.

Auch der 2. Veranstaltungstag stand voll im Zeichen der Wärmepumpe und brachte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele neue, informative und interessante Erkenntnisse, die bei der Abschlussdiskussion dafür sorgten, dass sich alle Anwesenden durchweg positiv über den Verlauf und die Inhalte des „KHS-Wärmepumpenforum 2022“ äußerten und sich unbedingt eine Fortsetzung wünschten.