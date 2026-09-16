Die dezentrale Warmwasserversorgung gewinnt sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung an Bedeutung. Denn moderne Gebäude brauchen immer weniger Heizenergie, aber der Warmwasserbedarf bleibt bestehen. Zeit also, Heizung und Warmwasser getrennt zu betrachten. Schauen Sie im Video, worauf es ankommt und welche Rolle elektronische Durchlauferhitzer dabei spielen.

Für Fachhandwerker bietet das Video eine anschauliche Unterstützung bei der Kundenberatung. Es erläutert, in welchen Anwendungsfällen dezentrale Lösungen mit elektronischen Durchlauferhitzern sinnvoll sind, welche technischen Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen und welche Komfort- und Bedienmöglichkeiten moderne Geräte bieten. Verständliche Animationen beantworten zentrale Fragen aus der Beratungspraxis:

Geht’s auch ohne Gas und Öl?

Kann auf lange Warmwasser- und Zirkulationsleitungen verzichtet werden?

Wie lässt sich der Energiebedarf für die Warmwasserversorgung reduzieren?

Wie funktioniert ein elektronischer Durchlauferhitzer?

Wie hoch ist der tatsächliche Stromverbrauch?

Was ist bei Hausanschluss und Elektroinstallation zu beachten?

Welche Möglichkeiten bieten moderne Geräte bei Bedienung und smarter Steuerung?

Gibt es Förderung?

Wie sieht das in bereits realisierten Bauprojekten aus?



Das Video vermittelt die wichtigsten Zusammenhänge kompakt und praxisnah – als Einstieg in das Thema und als Unterstützung für das Beratungsgespräch.

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Nähere Infos zu CLAGE Durchlauferhitzern: www.clage.com/de/produkte/durchlauferhitzer

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