Am 14. Januar 2026 ist Siegfried Gänßlen, ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group, im Alter von 79 Jahren, kurz vor seinem 80. Geburtstag, verstorben. Der gebürtige Stuttgarter begann seine Tätigkeit bei der damaligen Hansgrohe GmbH & Co. KG im Jahr 1994 als Geschäftsführer für Controlling, Finanzen und Personal. Über mehr als zwei Jahrzehnte prägte er maßgeblich die Entwicklung des Sanitärspezialisten aus dem Schwarzwald. Von 2008 bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden stand Siegfried Gänßlen dem Vorstand als Vorsitzender vor.

„Mit dem Tod von Siegfried Gänßlen verlieren wir einen hochgeschätzten Gestalter der Hansgrohe Erfolgsgeschichte“, sagt Hansgrohe CEO Hans Jürgen Kalmbach. „Als engagierter Unternehmenslenker hatte er wesentlichen Anteil daran, dass sich Hansgrohe zu einem der weltweit erfolgreichen Hersteller von Armaturen und Brausen entwickelt hat. Insbesondere die konsequente Internationalisierung, die Stärkung der Innovationskraft sowie die nachhaltige Verbesserung der Ergebnisse zählen zu seinen großen Verdiensten."

In seiner Funktion als Finanzvorstand und stellvertretender CEO etablierte Siegfried Gänßlen ab 1999 zentrale Strukturen und Prozesse, die das profitable internationale Wachstum des Unternehmens förderten. Vor allem die damals stark wachsenden Märkte in Asien sowie in Afrika und dem Nahen Osten gewannen unter seiner Führung für Hansgrohe deutlich an Bedeutung. Neben seiner ausgewiesenen fachlichen Expertise verstand es Siegfried Gänßlen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern, zu fordern und zu fördern. Als leidenschaftlicher Controller – unter anderem war er Vorsitzender des Vorstands des Internationalen Controllervereins (ICV) e. V. – gab er sein umfangreiches Wissen gern an Nachwuchskräfte weiter.

„Seine Stärken lagen jedoch nicht allein in Zahlen und Prozessen“, so Hans Jürgen Kalmbach weiter. „Siegfried Gänßlen war ein bodenständiger, nahbarer und direkter Chef. Er kannte die Märkte, die Produkte und hatte weltweit einen engen Draht zu unseren Kunden. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Besonders geprägt hat ihn dabei sein tiefes Verständnis von Führung. Für Siegfried Gänßlen standen stets die Entwicklung von Menschen, die Förderung internationaler Talente und ein umfassendes Verständnis unterschiedlicher Unternehmensfunktionen im Mittelpunkt. Viele von uns – auch ich persönlich – verdanken ihm wichtige Impulse. Für die gemeinsame Zeit und meine eigene Entwicklung bin ich ihm sehr dankbar. Es ist mir ein persönliches Anliegen, diese Prinzipien der Talentförderung auch in meiner Rolle als CEO weiterzuführen. Wir werden Siegfried Gänßlen als Persönlichkeit und als Ratgeber sehr vermissen.“

Der Vorstand, der Aufsichtsrat, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansgrohe Group sowie der Anteilseigner Masco trauern um Siegfried Gänßlen. Ihre Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Angehörigen.