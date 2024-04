DOOOS erweitert sein Sortiment und öffnet den Online-Shop für neue Gewerke

Der Online-Shop DOOOS, bekannt für sein breites Angebot an Produkten für das Fachhandwerk, geht einen Schritt weiter und bietet ab sofort auch Produkte aus dem Elektro­Sortiment an. Damit öffnet sich DOOOS auch für andere Gewerke und ermöglicht es Handwerkern verschiedener Branchen, von dem umfangreichen Sortiment zu profitieren.

Mit über 90.000 Produkten in den Bereichen Bekleidung & Arbeitsschutz, Heizung, Installation, Klima & Lüftung, Sanitär, Wasser- und Abwassertechnik und Werkzeug war DOOOS bisher vor allem für SHK-Kunden interessant. Nach der Integration der Bauwerkzeug-Kategorie, die vor allem für Maurer von Interesse ist, können mit dem neuen Elektro-Zuwachs nun auch Elektriker von der Vielfalt an hochwertigen Produkten profitieren.

Von Beleuchtung über Installationsmaterial bis hin zu Schaltern, Steckdosen und Verteilern bietet DOOOS mit seinem neuen Elektro-Sortiment einen ersten Aufschlag interessanter Produkte, die zur tagtäglichen Arbeit in der Elektrobranche gehören. Und das zum fairen Preis und von namhaften Herstellern wie Wago, f-tronic oder els spelsberg. Da DOOOS seinen Kunden stets ein breites und abwechslungsreiches Sortiment bieten möchte, wird dieses nach und nach erweitert. Weitere Gewerke und Sortimente werden in Zukunft folgen, um noch mehr Handwerkern eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten anzubieten.

Services, die überzeugen

Zusätzlich zu der Erweiterung des Sortiments bietet DOOOS verschiedene Services an, um den Einkaufsprozess- und Informationsprozess für Fachhandwerker so einfach wie möglich zu gestalten. Der DOOOSfinder beispielsweise ermöglicht es Kunden, schnell und unkompliziert das gesuchte Ersatzteil zu finden. Durch den WhatsApp-Chat mit den Ersatzteil-Experten erhalten Kunden innerhalb kürzester Zeit die Produktbezeichnung des benötigten Teils.

Mit dem neuen Service DOOOSdirekt wird das Einkaufserlebnis noch bequemer: Über WhatsApp werden Kunden monatlich über aktuelle Produktdeals und Aktionen informiert.

Alles, was sie dafür tun müssen, ist sich für den WhatsApp-Service anzumelden. Dies funktioniert ganz einfach und direkt über die Website. Darüber hinaus veröffentlicht DOOOS alle drei Monate das kostenlose DOOOS-Book, einen Prospekt mit Produkten, Sonderangeboten und wichtigen Informationen rund um das Produktportfolio des Online­Großhändlers.

Das nächste DOOOS-Book erscheint am 12.06.2024 und bietet einen Überblick über die aktuellen Angebote und Aktionen sowie einen Einblick in das neue Elektro-Sortiment in einem gesonderten Beileger. Weiterhin bekommen die Kunden einen Einblick in geplante Neuerungen. Wer Interesse daran hat, das DOOOS-Book vierteljährlich zu erhalten, registriert sich einfach auf www.DOOOS.de, denn alle Kunden bekommen den umfangreichen Prospekt kostenlos und automatisch zugeschickt.