Angesichts der Komplexität von Bauprojekten, der Notwendigkeit einer effizienten Ressourcenverwaltung und der wachsenden technologischen Anforderungen, stehen die Branchen vor der Herausforderung, geeignete Nachfolger zu finden, die nicht nur über technisches Know-how, sondern auch über Führungsqualitäten und strategische Kompetenzen verfügen.

Inhaltsangabe

Strategien zur Nachfolgeplanung

Es gibt einige Ansatzpunkte, wie man die Nachfolgeregelung frühzeitig und mit Plan umsetzen kann. Daher erfordert eine solide Nachfolgeregelung eine adäquate die Planung und Umsetzung, ein hohes Maß an Weitsicht, Anpassungsfähigkeit und strategischem Denken. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Nachfolgeregelung:

Entwicklung von Talenten

Wenn ausreichend Zeit für die Nachfolgeumsetzung besteht, ist ein sehr guter Weg, eigene Talente aufzubauen und für die Position zu entwickeln. Das hat viele Vorteile. Beide Parteien kennen das Vorhaben, können sich voll und ganz auf die Situation vorbereiten und bestenfalls sogar aus einem Pool von Kandidaten auswählen.

Häufig werden Mentoring-Programme aufgesetzt, bei denen erfahrene Führungskräfte ihr Wissen und ihre Erfahrungen an jüngere Talente weitergeben. Auch entsprechende Fortbildungen können helfen, Mitarbeiter für die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Nachfolgekultur schaffen

Besonders hilfreich kann es sein, offen und transparent über das Nachfolgevorhaben zu kommunizieren. Dabei sollten alle Ebenen eines Unternehmens berücksichtigt werden, um falsche Erwartungen direkt im Keim ersticken zu können. Ganz besonders wichtig ist, dass die Einbindung des Top-Managements sichergestellt ist und dieses aktiv in den Prozess involviert ist. Letztlich ist der Nachfolgeprozess ein dynamischer Prozess, der immer wieder überprüft und ggf. nachjustiert werden sollte.

Tools und Daten können helfen

HR-Tools oder auch Persönlichkeitsanalysen können ebenfalls unterstützend bei der Nachfolgeregelung sein. Mit HR-Tools kann man beispielsweise Daten über Mitarbeiterleistungen, Kompetenzen und Karrierepfade sammeln und auszuwerten. Aber auch digitale Lernplattformen können auf dem Weg zur neuen Führungskraft hilfreich sein und Weiterbildung vereinfachen und individualisieren.

Erfolgsfaktoren bei Nachfolgeregelung

Eine Nachfolgeregelung sollte durchdacht und konzeptionell gut umgesetzt werden. Definieren Sie klare Kriterien und transparente Prozesse für die Auswahl und Entwicklung von Nachfolgekandidaten. Berücksichtigen Sie Diversität und Inklusion bei der Nachfolgeplanung, um ein breites Spektrum an Perspektiven und Fähigkeiten zu gewährleisten und integrieren Sie regelmäßiges Feedback in den Entwicklungsprozess und bleiben Sie flexibel, um Anpassungen vorzunehmen, wenn sich Anforderungen ändern.

Fazit

Die Nachfolgeplanung für Führungskräfte und Top-Performer in der Bau- bzw. SHK-Branche ist ein komplexer, aber entscheidender Prozess, der eine strategische Herangehensweise erfordert. Durch frühzeitige Identifikation von Talenten, Schaffung einer Nachfolgekultur, Einsatz von Technologie und die Anwendung von Best Practices können Unternehmen sicherstellen, dass sie auch in Zukunft gut aufgestellt sind, um den Herausforderungen und Chancen der Branche erfolgreich zu begegnen.

Autor

Ralf Schnitzler

Ralf Schnitzler ist geschäftsführender Gesellschafter der ReSus Consult GmbH. Seine jahrelange Erfahrung in Führungspositionen, sein Fachwissen als Bauingenieur und sein großes Netzwerk sind heute die Basis für die erfolgreiche Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der Baubranche (Tiefbau / Hochbau / Ingenieurbau). Er ist in der Persönlichkeitsanalyse ebenso als zertifizierter Innermetrix Consultant (CIC) tätig. ReSus Consult ist ihr Spezialist in den Bereichen Bau / Bauwesen, SHK Gebäudetechnik und Maschinenbau.