Bereits zum zweiten Mal in Folge unterstützt MEFA das Albert-Schweitzer-Kinderdorf. Wie schon 2022 stand Weihnachten auch im Jahr 2023 unter dem Motto Spenden statt Schenken. So durfte sich das Kinderdorf auch 2023 über eine Spende in Höhe von

15.000 € freuen. Besonders freut sich aktuell eine neue Kinderdorf Familie über diese Spende, da hiermit eine neue Küche finanziert wird. Mit Hilfe dieser Küche wünschen wir der Familie einen tollen Einstieg in ihrem neuen Lebensabschnitt, sowie unzählige gemütliche und vor allem leckere gemeinsame Stunden.

Der 1957 gegründete Kinderdorfverein ist eine internationale, überkonfessionelle und überparteiliche Personenvereinigung mit Sitz in Waldenburg. Als Einrichtung der freien Jugendhilfe ist Zweck ihrer Arbeit die Förderung der Entwicklung und die Erziehung von jungen Menschen.

Auf dem 2,5 Hektar (ca. 36 Fußballfelder) großen Gelände am Ortsrand von Waldenburg leben die Kinderdorffamilien in jeweils einem großen Haus mit Garten in einer Art Dorfgemeinschaft. Außer den sieben Familienwohnhäusern befinden sich die pädagogische und wirtschaftliche Verwaltung des Vereins, die vollstationäre Mädchenwohngruppe, der Kindergarten Waldpiraten, ein Haus für Gäste, ein Backhaus, der Sportplatz und ein erlebnispädagogischer Bewegungsgarten auf dem weitläufigen Gelände.

Pro Haus wohnt eine "ganz normale" Familie mit ihren eigenen Kindern sowie in der Regel 7 weiteren aufgenommenen Kindern. Ein Elternteil ist eine pädagogische Fachkraft und fungiert als Hausmutter/-vater, der andere Elternteil arbeitet weiterhin in ihrem / seinem Hauptberuf. Zusätzlich wird die Familie von einem pädagogischen und hauswirtschaftlichen Team unterstützt. Diese intensive Form des Zusammenlebens bietet den oft traumatisierten jungen Menschen ein hohes Maß an Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung. Durch dieses Zusammenspiel von Familie und pädagogischen Fachkräften erfahren die Kinder Anerkennung und Schutz und werden in einem geborgenen Umfeld individuell gefördert. Die leiblichen Eltern bleiben trotzdem für die weitere Entwicklung der aufgenommenen Kinder ein fester Bestandteil ihrer Biografie.

Wir finden diese außergewöhnliche Arbeit großartig und freuen uns sehr darüber, dass wir das Kinderdorf erneut mit unserer Spende unterstützen konnten.