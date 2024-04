Der dänische Hersteller BROEN A/S ist einer der weltweit größten Hersteller von Kugelhähnen für Gebäudetechnik, Fernwärme und Industrie.

Die neue Modellreihe BROEN Full Flow ist ein innovativer Kugelhahn mit einteilig verschweißtem Gehäuse, die primär für den Einsatz in der Gebäudetechnik entwickelt wurde, aber auch in industriellen Projekten Anwendung findet.

Die Armaturen eignen sich für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -35°C bis +135°C (Dauer). Verfügbar sind heute Dimensionen von DN10 bis DN50 in Stahl verzinkt und Edelstahl. Alle Größen sind mit einer Vielzahl von Anschlüssen lieferbar.

Jetzt hat BROEN A/S mit der Partnerschaft mit der Linear GmbH einen weiteren Schritt getan, um diese Produkte für die digitale Planung von Großprojekten fit zu machen.

Der BROEN Full Flow Kugelhahn ist nun in den Planungswerkzeugen von Linear verfügbar. Der Datensatz mit technischen Berechnungsdaten und 3D Modellen ist ab sofort für Linear-Anwender kostenfrei verfügbar.

Die Planungsdaten nach VDI3805 sind natürlich als separater Datensatz auch für alle kompatiblen Rohrnetzberechnungs-Tools anderer Hersteller vorhanden.

Diese können direkt auf der BROEN Homepage www.BROEN.de heruntergeladen werden.

„Wir sind jetzt in der Lage, unseren Kunden über unsere innovativen Armaturen hinaus auch Unterstützung bei der modernen Planung von Heizungs- und Kältesystemen zu bieten. So wird nicht nur Installation und Anwendung unserer Kugelhähne vereinfacht, sondern eine wichtige Hilfe schon im Planungsstadium geboten. „BIM ready“ ist für BROEN kein leerer Spruch mehr“ sagte Per Johansson, der als Leiter des Produktmanagements federführend an der Entwicklung der Armaturenserie BROEN Full beteiligt ist.

