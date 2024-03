Eine Premiummarke für Premiumhäuser weltweit: Mit einem breiten Portfolio aus Geschirrkollektionen und Badprodukten ist Villeroy & Boch seit vielen Jahren eine der Topadressen, wenn es um umfassende, maßgeschneiderte Lösungen für die Ausstattung der interanationalen Spitzenhotellerie und -gastronomie geht. So konnte das Unternehmen auch die besonderen Anforderungen und individuellen Wünsche des neuen Luxushotels The Ritz-Carlton, Amman, mit ausgewählten Produkten aus den Unternehmensbereichen Bad & Wellness sowie Dining & Lifestyle auf höchstem Niveau erfüllen.

Mit The Ritz-Carlton, Amman hat die jordanische Hauptstadt ein neues Wahrzeichen: Imposant erheben sich die beiden 20 Stockwerke hohen Türme über die Skyline. Zentral gelegen am prestigeträchtigen „Fifth Circle“ kann das Haus mit seinen 193 eleganten Zimmern und 34 luxuriösen Suiten mehr Gäste empfangen als jedes andere Hotel in Jordanien. Den Gästen stehen neben diversen gastronomischen Angeboten ein großzügiger Spa- und Wellnessbereich sowie ein Fitnesscenter zur Verfügung. Außerdem gibt es für geschäftliche und private Veranstaltungen flexible Tagungsräume mit einer Gesamtfläche von über 1.300 m2.

Hochwertige Badausstattungen

Während die Fassade des Hotels in einem klassischen, arabischen Stil gehalten ist, wird das Interior Design von Art-Deco-Elementen und moderner Kunst bestimmt. Die großzügigen, komfortabel eingerichteten Gästezimmer bieten mit raumhohen Fenstern Blick auf die Stadt. Mit eleganten Möbeln und Dekorationen aus hochwertigen Materialien ist das Interieur zeitlos und modern zugleich gehalten. Das noble Flair der Einrichtung wird bis in die luxuriösen Marmorbäder, die mit hochwertigen Badprodukten von Villeroy & Boch ausgestattet sind, fortgeführt. Dazu hat der Premiumhersteller komplette Gestaltungslösungen geliefert: Sanitärelemente aus verschiedenen Serien, Badewannen sowohl freistehend als auch eingebaut und dazu Armaturen für Waschtische, Duschen und Badewannen inklusive der passenden Accessoires. Absolute Highlights: Die imposanten Säulen-Waschtische Octagon, die mit einem spektakulären Design überraschen, das so nur dank des besonderen Werkstoffs TitanCeram möglich ist. Mit filigranen Facetten wird im Beckeninnern ein exaktes Achteck geformt, das Assoziationen zu geschliffenen Edelsteinen weckt. Vollkommen wird Octagon durch die Präsentation auf einer imposanten Säule aus edlem Leder, verbunden durch einen Zierring aus Kupfer, der als weiteres exquisites Design-Element des Eyecatchers glänzt.

Porzellan im Design des Hauses

Die Gastronomie des Ritz-Carlton, Amman bietet Kulinarik für jeden Geschmack, von Bistro und Cafe, über Tea-, Shisha- sowie Zigarren- und Whiskey-Lounges bis hin zu einer gehobenen Sportbar. On Top steht das Fine-Dining-Restaurant Roberto’s in der 20. Etage, das vor der eindrucksvollen Stadtkulisse eine authentische, zeitgenössisch durchdachte italienische Küche anbietet, die mit viel Liebe zum Detail zubereitet, arrangiert und serviert wird - unter anderem auf dem für das Roberto’s exklusiv dekorierten Geschirr der Kollektion Stella.

Custom Made Solutions, so heißt der spezielle Gestaltungsservice, mit dem Villeroy & Boch der anspruchsvollen Hotellerie und Gastronomie die Möglichkeit bietet, ihr Geschirr individuell auf das Design des Hauses abzustimmen. Dazu kann das ausgesuchte Porzellan mit Logo, Emblem, Farben oder Slogan versehen oder mit einem eigens entworfenen Dessin dekoriert werden. Gemeinsam mit Chefkoch Franceso Guarracino hat das Designteam für das Roberto‘s ein kunstvolles Streifenmuster in den klassisch­eleganten Farben Weiß, Grau, Beige und Bordeaux entwickelt, das die runden Teller mit einer edlen und zugleich lebensfrohen Note schmückt. Umrahmt von dem dekorierten Rand kommen die kulinarischen Köstlichkeiten auf dem weißen Spiegel eindrucksvoll zur Geltung - in perfekter Farbharmonie mit einer einladend-freundlichen Ausstrahlung. Mit ihrer klaren, filigranen Formensprache und der exquisiten Materialqualität wird die aus Premium Bone Porcelain gefertigte Kollektion Stella allen Ansprüchen des Roberto‘s gerecht: Das feine, durchscheinende Porzellan präsentiert die kulinarischen Köstlichkeiten stilvoll und gibt der Kreativität der Küche alle Freiheiten.

Bautafel

Projektname: The Ritz-Carlton Amman

Ort: Amman, Jordanien

Bauherr: The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C

Architekt: Dar Al-Handasah

Fertigstellung : 2022

Bauaufgabe: Sanitärausstattung, Geschirr CMS

Kollektionen:

Bad & Wellness:

Sanitärkeramik: Octagon, Venticello, My Nature, Architectura, Subway 2.0

O.novo, Loop & Friends

Badewannen: Oberon, Cetus, Theano

Armaturen und Accessoires:

Classic, Subway 2.0, O.novo Start, Embrace, Embrace Plus, Universal Shower, Elements Tender

Dining & Lifestyle: Stella mit CMS-Dekor