Buderus bringt ab März 2026 die reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW376 auf den Markt. Zunächst sind fünf Leistungsgrößen zwischen 42 und 55 kW (bei A-7/W35) verfügbar, weitere hydraulische Varianten und die Leistungsgrößen 30 und 32 kW folgen im Herbst. Die Baureihe setzt auf das natürliche Kältemittel R290 mit einem sehr niedrigen Global Warming Potential (GWP) von 0,02 und deckt ein breites Spektrum an Anwendungsfällen ab – etwa Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Gastronomie. Die Wärmepumpe eignet sich sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Anlagen.

Hohe Vorlauftemperaturen und Effizienz

Die Logatherm WLW376 liefert Vorlauftemperaturen bis 75 °C und bleibt auch bei -15 °C Außentemperatur mit 65 °C leistungsstark. Damit ist sie besonders für den Bestand geeignet, wo hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Dank moderner Inverter-Technologie erreicht sie eine Jahresarbeitszahl (SCOP) von bis 4,6. Heizungsfachfirmen können ihren Kunden so eine breite Palette an Systemlösungen anbieten.

Kaskadenschaltung für große Leistungen

Die verschiedenen Leistungsgrößen bis maximal 55 kW ermöglichen flexible Systemlösungen. Bis zu sechs Logatherm WLW376 mit optionalem Hydraulik-Verbindungs-Kit bilden eine kompakte Kaskade, so können Installateure Anlagen mit bis zu 366 kW Leistung errichten. Maximal ist sogar eine 16er-Kaskade möglich, somit lassen sich Energiebedarfe von bis zu 1 MW mit der Logatherm WLW376 abdecken. Vorteil gegenüber einer einzelnen Wärmepumpe in dieser Dimension: Die Einzelkomponenten lassen sich besser transportieren und einbringen, zudem ist aufgrund mehrerer Kältekreise ein kleinerer Sicherheitsbereich erforderlich. Durch das definierte Sicherheitskonzept ist auch keine bauseitige Risikobetrachtung nötig. Weiterer Vorteil: Hohe Redundanz des Gesamtsystems.

Leiser Betrieb und Schallmanagement

Die Wärmepumpe arbeitet geräuscharm und bietet drei Schallmodi: Standard, Silent Mode und Super Silent Mode. So können Anlagenbetreiber die Schallleistung entsprechend bestehender Anforderungen reduzieren. Buderus bietet als neue Dienstleistung eine schalltechnische Voruntersuchung an, die bereits in der Planungsphase eine detaillierte Prognose zur Schallausbreitung liefert und so die Planungssicherheit erhöht.

Intelligente Systemregelung

Bei gewerblichen bivalenten Systemen, etwa mit Wärmepumpe und Gaskessel für die Spitzenlast, sorgt die Systemregelung Logamatic 5000 für komfortable Bedienung und Übersicht. Das 7-Zoll-Touchdisplay zeigt alle wichtigen Systemdaten. Die Regelung kommuniziert über Modbus RTU oder 0-10V Sollwertvorgabe und ermöglicht die Fernwartung über das Control Center Commercial. Über ein BACnet-Gateway kann die Anlage an bestehende Gebäudeautomation und übergeordnete Gebäudeleitsysteme angebunden werden. Buderus unterstützt Fachfirmen bei der Inbetriebnahme.