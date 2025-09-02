Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung ist die JUDO Wasseraufbereitung GmbH Experte und Pionier auf dem Gebiet der Wasseraufbereitungstechnik. Innovative und nachhaltige Verfahren für die Industrie- und Gebäudetechnik aus dem Hause JUDO gestalten die Branche stetig mit. Auch für die Reinstwassererzeugung zur Herstellung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen – und gewährleistet die Produktion des klimaneutralen Energieträgers der Zukunft schon heute.

Wasseraufbereitung für jeden Bedarf: Das Portfolio der JUDO Wasseraufbereitung GmbH umfasst Anlagen zur Filtration, Enthärtung, Entsalzung, Konditionierung und zahlreiche individuelle, projektbezogene Produktlösungen. Insbesondere auf dem Gebiet der Wasserentsalzung glänzt JUDO mit jahrzehntelanger Expertise. Entsalztes Wasser ist unter anderem die Grundlage für Laboranwendungen, Medizintechnik oder die Dampferzeugung – und spielt bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff eine essenzielle Rolle. Denn der Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung muss mit hochreinem Prozesswasser, sogenanntem Reinstwasser, gespeist werden. JUDO ist ein kompetenter Partner für jeden Schritt der industriellen Wasseraufbereitung.

An erster Stelle steht die Filtration des Wassers. Für die Filtration im Großformat bietet JUDO die Filter der E-Reihe an. Entsprechend den jeweiligen Anforderungen sind die Filterbehälter mit einer speziellen Filterfüllung ausgestattet: Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Enteisenung und Entmanganung (JUDO JEF-EM), Geruchs- und Geschmacksverbesserung (JUDO JEF-AK), Teilentsäuerung (JUDO JEF-S) oder Reinigung und Entfärbung (JEF-MF). Bei allen Modellen durchfließt das Wasser die Filter von oben nach unten, dabei werden die unerwünschten Begleitstoffe im Filterbett zurückgehalten. Die Reinigung erfolgt durch Rückspülung in einer zeit- bzw. druckverlustabhängigen Reihenfolge, jede Anlage wird betriebsfertig mit allen erforderlichen Armaturen geliefert.

Bevor das Prozesswasser einer Umkehr-Osmose-Anlage zugeführt werden kann, muss das Wasser zunächst konditioniert werden. Um Kalkablagerungen und daraus resultierende Funktionseinschränkungen zu verhindern, kann ein Antiscalant zudosiert werden, das den Ablagerungsprozess stoppt. Eine weitere Option ist der Einsatz eines Enthärters: Speziell für den gebäudetechnischen Bereich, mit hohen Spitzenleistungen bei relativ kleinen Abnahmevolumen, hat JUDO Einzel-, Parallel- und Triplex- Enthärtungsanlagen entwickelt. Sie arbeiten nach dem Prinzip des Ionenaustausches, entziehen dem Wasser die Härtebildner Calcium und Magnesium, die sonst Beläge auf den Umkehr-Osmose- Membranen bilden würden, und sorgen so für weiches, härtefreies Wasser.

Diese lösen den technischen Widerspruch zwischen optimaler Harzausnutzung und Komfortbedürfnissen elegant und sind bei geringerem Platzbedarf kostengünstig und wirtschaftlich. Durch den modularen Aufbau sind verschiedenste Abnahmemengen von wenigen 100 l pro Tag bis 100 m3 pro Stunde problemlos möglich. Die Parallel-Enthärtungsanlage JM DX 3000 P kann bis zu 60 m³/h enthärtetes Wasser bereitstellen.

So bietet die Anlage kontinuierlich weiches Wasser mit hoher Durchflussleistung und stagnationsfreien Betriebsabläufen. Dank optimiertem Salz- und Wasserverbrauch ist sie besonders ressourcenschonend.

Für den Elektrolyseur zur Herstellung von grünem Wasserstoff muss das Prozesswasser nun entsalzt werden. Die anschließende Umkehr-Osmose ist ein bewährter, äußerst umweltfreundlicher und rationeller Weg, um gelöste Salze aus natürlichen Wässern zu entfernen. Die Entsalzung erfolgt auf rein physikalischem Weg: Mittels halbdurchlässiger Membranen werden aufgrund ihrer Struktur gelöste Salze – aber auch organische Stoffe (TOC), Bakterien und Viren – nahezu vollständig (bis zu 99 %) zurückgehalten. Das erzeugte Permeat (Reinwasser) steht kontinuierlich zur Verfügung, wird in Zwischenspeicherbehältern gelagert und kann mittels einer Druckerhöhungsanlage dem nachgeschalteten Behandlungsschritt zugeführt werden. Die Umkehr-Osmose-Anlage JUDO JOS 240 G arbeitet in vollautomatischem Betrieb, geräuscharm und besonders energieeffizient durch den Einsatz von Drehzahl geregelten Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl. Zudem verfügt sie über eine Wassermangelsicherung und punktet mit einer hohen Betriebssicherheit und langen Lebensdauer.

Nach der Vorbehandlung durch Filtration, Enthärtung und Umkehr-Osmose muss das gewonnene Permeat final eine Elektro-Deionisierung (EDI) durchlaufen. Erst dann kann mithilfe eines Elektrolyseurs Grüner Wasserstoff gewonnen werden. Das Reinstwassersystem JUDO CONTIPURE hält die im Permeat noch vorhandenen Restsalze mittels im elektrischen Feld regenerierten Ionenaustauscherharzen zurück. Die Salze lassen sich dabei über ionenselektive Membranen abtrennen, typischerweise werden Restleitfähigkeiten von < 0,1 µS/cm erreicht. Das durch die Elektro-Deionisierung gewonnene Reinstwasser kann nun nach abschließendem Polishing vom Elektrolyseur zur Wasserstoffgewinnung verwendet werden.

Grüner Wasserstoff wird einen großen Teil zur Energiewende beitragen. Als Vorreiter der Wasseraufbereitung trägt JUDO mit individuellen Produktlösungen zu dessen Herstellung einen bedeutenden Teil bei – für eine grüne Zukunft.