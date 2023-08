Die Energiekosten steigen rasant, wodurch unter anderem das Heizungsverhalten enorm beeinflusst wird: Umso wichtiger ist es, dass die Heizungsanalage effizient läuft. Der hydraulische Abgleich bietet in diesem Fall eine effektive Lösung. Indem Energiemengen in Gebäuden segmentiert werden, können die Räume bedarfsgerecht versorgt werden. Was in diesem Sinne für Heizkörper gilt, trifft auch auf Flächenheizungen zu. Da die Umsetzung bei weit verzweigten Bestandssystemen viel Zeit und Aufwand benötigt, erleichtern hochwertige Abgleich- und Messventile den Arbeitsprozess.

Das patentierte Abgleichventil TopMeter Plus (links) ist jetzt auch als Kunststoffvariante erhältlich (rechts). In beiden Versionen verfügt es über eine praktische Memory-Funktion, mit der die zuletzt eingestellte Durchflussmenge abrufbar ist.

Heizungswasser, das im Rohrsystem eines Gebäudes zirkuliert, wählt naturgemäß den geringsten Widerstandsweg. Der Weg vom Energieerzeuger zum Verbraucher bringt dennoch einige Hürden mit sich: Sowohl Rohrlängen, Rohrbögen und Abzweigungen als auch Ventile, Wärmetauscher sowie Einzelwiderstände behindern den Durchfluss. Im Falle einer Flächenheizung durchströmt das Heizungswasser demnach leichter nahegelegene und kleine Heizkreise mit geringeren Druckverlusten als weiter entfernt angebundene Räume mit großen Fußbodenheizkreisen. Das bedeutet jedoch, dass einzelne Räume nicht optimal temperiert werden und schlussfolgernd falsche Maßnahmen ergriffen werden.

Hydraulischer Abgleich bestehender Systeme

Bei der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs im Bestand wird zunächst das Rohrnetz des gesamten Hauses dahingehend untersucht, dass jeder Heizkreis die optimale Wasser- und Wärmezufuhr erhält, wofür alle Fließwege des Heizungswassers angepasst werden müssen. Da die Berechnungsergebnisse der Rohrdimensionierung bei bestehenden Anlagen häufig unbekannt sind, müssen zunächst die jeweiligen Nennvolumenströme der Anlage anhand der Raumheizlast und der einzelnen Leitungsabschnitte ermittelt werden.

Berechnungsformular als Arbeitshilfe

Es ist möglich, die erforderlichen Volumenströme anhand einer Heizlastberechnung (DIN EN 12831) zu bestimmen. Der Nennwärmebedarf der einzelnen Räume wird wiederum der genauen Wärmebedarfsberechnung entnommen. Aus der Temperaturdifferenz, dem ermittelten spezifischen Wärmebedarf und der Wärmekapazität des Trägermediums werden die erforderlichen Volumenströme schließlich berechnet.

Fortschrittliche Technik

Im Bereich der Flächenheizung ist es notwendig, zusätzlich zur Hauptverteilung im Keller oder Technikraum, bei der die Volumenströme durch den hydraulischen Abgleich auf die Gebäudeteile verteilt werden, auch auf Stockwerkebene eine Feinverteilung mittels zuverlässigen Flächenheizungsverteilern durchzuführen. Das bewährte Stellantriebsventil TacoDrive, welches im Rücklauf des Heizkreisverteilers einmontiert ist, ist darauf ausgelegt, den Volumenstrom zu regulieren. Die Steckverbindung bietet nicht nur einen klaren Installationsvorteil, sondern ermöglicht auch eine schnelle Änderung der Raumzonenzuordnung. Ein weiterer Vorteil: Die Zusammenführung von Stellantrieb und Ventil in einer Baugruppe stellt die passende Adaption von Verteilerventil und -antrieb sicher. Mit Hilfe der integrierten Funktionskontrolle kann außerdem die Ventilstellung und Funktionsfähigkeit direkt kontrolliert werden. Für den Fall eines Stromausfalls hat das Unternehmen außerdem Sicherheitsmaßnahmen ergriffen: Mit der reversiblen „First Open“-Funktion kann TacoDrive manuell in eine Grundöffnungsstellung gebracht werden, um die angeschlossenen Kreise auch ohne Stromzufuhr befüllen und spülen zu können.

Fußbodenheizungen als Teil eines Systems

Die Wärmeverteilung auf der Geschossebene verläuft besonders bequem über Wohnungsübergabestationen. Immer mehr Wohnungsunternehmen, Fachplaner und SHK-Fachunternehmer nutzen diese Stationen sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung von Geschosswohnungsbauten, da der Schutz vor Legionellen als auch die Kompatibilität mit nahezu beliebigen Wärmeerzeugungsarten gewährleistet wird. In einer installationsbereiten Einheit kombinieren sie die Funktionen der geregelten Wärmeübergabe, der Erwärmung von Trinkwasser und der Verbrauchserfassung in einem Verteilerschrank.

Die modularen all-in-one Stationen der Serie TacoTherm Dual erwärmen das Trinkwasser im Durchflussprinzip und können auf Wunsch gradgenau die Warmwasseraustrittstemperatur sowohl elektronisch als auch ohne zusätzliche Energie über einen Proportionalmengenregler steuern. Außerdem regeln und verteilen sie das Heizungswasser für Radiatoren und Fußbodenheizungen an die jeweiligen Heizflächen. Dank der hohen Vorfertigungsgrade und wartungsarmen Systeme wird zudem die Montagezeit erleichtert. Innovative und ausschließlich hochwertige Komponenten wie zum Beispiel der Heizkreisverteiler TacoSys Pro garantieren zusätzlich einen zuverlässigen Betrieb.