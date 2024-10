Gar nicht so einfach, ein Heizsystem zu finden, dass all diese Attribute miteinander verbindet, oder? Doch! Die Luftwärmepumpe zum Beispiel eignet sich nicht nur für den Neubau, sondern auch für die Sanierung einer Bestandsimmobilie. Ihre Funktionsweise ist einfach erklärt, denn sie nutzen die thermische Energie der Umgebungsluft und wandeln diese in Heizwärme um. Mit dieser wird dann Wasser erhitzt, um es für den Heizungskreislauf nutzbar zu machen.

Die Steatit Keramiktrockenheizung von Austria Email bringt eine spezielle Technologie mit. Anders als bei klassischen Kupfer- oder Incoloy Heizungen hat hier das Heizelement keinen direkten Kontakt mit dem Wasser. Das Heizelement ist in einer Hülse integriert, welches gerade in Regionen mit kalkhaltigem Wasser verwendet wird. Die Steatit Keramiktrockenheizung verhindert Verkalkungen und verringert, dank der längeren Lebensdauer, Produktausfälle und überzeugt zusätzlich mit der einfachen Wartung ohne Entleerung des Speichers.

Dieses System findet in den Brauchwasserwärmepumpen Explorer und Calypso sowie den Heizungswärmepumpen der LWP-Reihe seine Anwendung. Der patentierte Koaxialwärmetauscher für Wärmepumpen erfreut die Umwelt und die ausgezeichnete Wärmeübertragung gewährleistet hohe Wirkungsgrade, innen und außen.

Durch seine geringe Schmutzempfindlichkeit und seiner entkalkungs- und wartungsfreien Eigenschaften ist er nicht nur einfach in der Handhabung, sondern wird auch fertigmontiert geliefert – was sehr energiesparend ist und den Geldbeutel schont.

Alles auf einem Blick:

Steatit Trockenheizung

Wenige Verkalkung

Längere Lebensdauer des Heizelements

Einfache Wartung des Heizelements ohne Entleerung

Geringe Anfälligkeit gegenüber harten Wasser

Koaxialwärmetauscher

Doppelte Oberfläche

Für optimale Wärmeübertragung

Geringe Schmutzempfindlichkeit

Kein Zusatzpuffer erforderlich

Fertigmontiert geliefert

kostenreduzierend

