Das geschmackvoll gestaltete Wohnidyll mit sechs Schlafräumen ist Ausdruck seiner Verbundenheit mit der Insel und seiner außergewöhnlichen persönlichen Reise dorthin. „Meine Laufbahn begann mit einem regulären Job bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen“, erzählt LeBlanc. „Mein Arbeitsalltag bot jedoch wenig Inspiration oder Kreativität. Ich brauchte etwas anderes.“ Auf der Suche nach Abenteuer und Lebendigkeit entschloss er sich, mit einer GoPro um die Welt zu reisen und jeden Tag ein Video aufzunehmen. Nach einigen Jahren voller Reiseabenteuer ließ LeBlanc sich schließlich auf Bali nieder. Die atemberaubende Schönheit der Insellandschaft bezauberte ihn und inspirierte ihn, sich den Lebenstraum vom eigenen Haus zu erfüllen.

Den Baugrund, auf dem die Lost Villa steht, verdankte er einer Mischung aus glücklichem Zufall und ausdauernder Beharrlichkeit. „Während der Coronapandemie fuhr ich mit dem Motorrad durch die Gegend und fragte die Einheimischen, ob jemand ein Grundstück zu verkaufen hatte. Nach einigen Tagen stieß ich auf ein nahezu unberührtes Stück Land mit majestätischen Urwaldbäumen, teils über 100 Jahre alt.“ Dort entstand im Laufe mehrerer Jahre die Lost Villa, eine Oase der Ruhe mit außergewöhnlichem Design. Was die Ausstattung der Bäder seines Herzensprojekts betraf, fiel die Wahl LeBlancs auf AXOR.

Blau und Grüntöne, soweit das Auge reicht

Zusammen mit dem rumänischen Architekturbüro Singleart Design & Architecture kreierte LeBlanc ein eindrucksvolles Design, das von der Vielfalt und Fülle der balinesischen Landschaft und Handwerkskunst inspiriert ist und alle Sinne anspricht. „Wir haben alles in den Farben Blau und Grün gehalten“, erläutert LeBlanc, „vom Infinity-Pool über den Koi-Teich aus Vulkangestein und die von Baumkronen umrahmte Baumhausinstallation bis hin zum Dachgarten voller Bougainvilleen“. LeBlancs Nachbar, ein Fachhandwerker, fertigte die Türen, Balken und Regale von Hand. Das Holz stammt von ausrangierten Booten, Bootsstegen und Brückenteilen. Ausgewählte Liebhaberstücke, darunter handgefertigte Teppiche aus Jakarta, maßgeschneiderte Couchtische von Singleart und Pendelleuchten aus mundgeblasenem Glas, sorgen für eine wohnliche Atmosphäre.

AXOR und Lost Villa – wie füreinander geschaffen

Als LeBlanc AXOR bei der Salone del Mobile in Mailand kennenlernte, war er augenblicklich begeistert: „Mein erster Gedanke war: ‚Das ist Lost Villa!‘ Die Designs wirkten so natürlich, als würden sie direkt aus der Erde wachsen.“ Seine künstlerische Interpretation spiegelt sich im Ensemble der AXOR Armaturen des Hauses wider. Dort gibt es beispielsweise eine monolithische Steinbadewanne mit bodenstehendem AXOR Starck Organic Wannenthermostat. Seine sinnlich-organische Form fügt sich perfekt in die Umgebung des Hauses ein, eine Oase voll sattgrüner tropischer Pflanzenpracht. An anderer Stelle befindet sich ein exklusiver Bereich aus smaragdgrünem Marmor, wo der Wasserwirbel von AXOR Starck V in Brushed Bronze die Blicke der Gäste auf sich zieht – „eine experimentelle, elegante Kollektion in vollkommenem Einklang mit unserem Raumdesign“.

Für LeBlanc war es wichtig, dass „jeder Raum seine eigene Konzeption und Geschichte hat“. Daher nutzte er die AXOR FinishPlus Individualisierungsleistungen, um für jedes der privaten Badezimmer die perfekte Kombination aus Gesteinsmaterial und geeigneter Oberfläche zu finden. So passen die Armaturen der Kollektion AXOR MyEdition mit individueller Trägerplatte in amerikanischem Nussbaum und in Brushed Bronze ideal zum eleganten italienischen Marmor des Masterbades. Im Bad eines anderen Schlafzimmers kombinierte LeBlanc platinfarbenen persischen Travertin mit der AXOR Uno Waschtischarmatur und einem Arrangement aus AXOR Kopfbrausen in kontrastierendem Brushed Black Chrome.

Jenseits des Gewöhnlichen

Für LeBlanc hat der AXOR Slogan „Escape the Ordinary“ eine ganz eigene Bedeutung. „Das beschreibt meine Lebensgeschichte“, verrät er. „Schließlich habe ich Bürojob und Alltagsroutine hinter mir gelassen, um einen Traum zu verwirklichen, an den damals niemand glaubte.“ Die Lost Villa ist nicht nur ein ganz besonderer Wohlfühlort. Sie verkörpert LeBlancs Geschichte und ist Inspirationsquelle für all jene, denen Gastfreundschaft und Designphilosophie ebenso wichtig sind wie ihm: „Es geht um ein Gefühl. Man kommt an einen Ort, der sich einfach richtig anfühlt. Wo die Liebe zum Detail spürbar ist, ohne dass sich die Details in den Mittelpunkt drängen. Ein Ort, der im Laufe der Zeit immer schöner wird. Solch einen Ort haben wir mit der Lost Villa erschaffen.“