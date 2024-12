Geberit Mapress ist nun auch für Rohrabschottungen R30, R60 und R90 in Brettsperrholzdecken mit einer Mindeststärke von 140 mm zugelassen. Diese Lösung ermöglicht die Installation von Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 54 mm in Deckentypen mit Feuerwiderstandsklassen F30, F60 und F90. Foto: Geberit

Geberit hat das Rohrleitungssystem Geberit Mapress um neue Einsatzmöglichkeiten und optimierte Brandschutzlösungen erweitert. Dank der jüngsten Ergänzung des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (AbP) Nr. P-BWU03-I 17.6.5 können Geberit Mapress Rohre nun brandschutzgeprüft auch in Brettsperrholz- und dünneren Massivdecken installiert werden. Diese zusätzlichen Anwendungsbereiche ermöglichen eine normgerechte und sichere Installation in modernen Bauprojekten, sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen im Bestand.

Erstmals wurde das Geberit Mapress Rohrsystem für den Einsatz in Brettsperrholzdecken (CLT-Decken) bauaufsichtlich zugelassen. Die Lösung ermöglicht bauaufsichtlich zugelassene Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklassen R30, R60 und R90 in klassifizierte Brettsperrholzdecken. Die geprüften Brettsperrholzdecken-Typen Derix X-LAM L140/5S, NSI der Firma W. u. J. Derix GmbH & Co. KG gemäß ETA-11/0189 und BBS SYS 140 mm 5s der Firma Binderholz GmbH gemäß ETA-06/0009 sind wie folgt spezifiziert: bei der Derix X-LAM CLT-Decke ist ein maximaler Rohrdurchmesser von 42 mm zulässig, während bei der BBS SYS CLT-Decke ein Rohrdurchmesser von bis zu 54 mm zulässig ist. Beide Deckentypen müssen eine Mindestdeckenstärke von 140 mm aufweisen.

Für eine brandschutzkonforme Installation muss der Ringspalt zwischen der gedämmten Rohrleitung und der Deckenlaibung fachgerecht abgedichtet werden, um eine Übertragung von Rauch und Feuer auf andere Etagen über die geforderte Feuerwiderstandsdauer sicher zu verhindern. Es sind zwei Methoden zugelassen: entweder eine hohlraumfüllende Abdichtung mit Mineralwolle (mit einem Schmelzpunkt über 1000°C) oder eine beidseitige Abdichtung mit Acryl-Dichtstoffen, wie zum Beispiel Würth Maleracryl (DIN 4102-B2) oder Beko Acryl-Dichtstoff (Klasse E nach DIN EN 13501-1), über eine Tiefe von mindestens 25 mm. Ein spezieller Brandschutzdichtstoff ist nicht erforderlich. Der zulässige Ringspalt zwischen dem gedämmten Rohr und der Deckenlaibung muss dabei zwischen 5 und 25 mm betragen.

Optimierte Installation in Massivdecken

Neben Brettsperrholzdecken wurde der Anwendungsbereich des Geberit Mapress AbP Nr. P-BWU03-I 17.6.5 auch für Massivdecken erweitert. Während zuvor eine Mindestdeckenstärke von 150 mm erforderlich war, können die Geberit Mapress Rohre nun auch in Massivdecken ab einer Stärke von 100 mm installiert werden. Dies ist vor allem für Sanierungsprojekte in Altbauten von Vorteil, da die Decken dort häufig eine geringere Stärke aufweisen als in modernen Neubauten.

Durch Massivdecken mit einer Dicke von 100 mm bis 149 mm können nun Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 54 mm installiert werden. Dabei ist ein Nullabstand untereinander zulässig, das heißt, die Dämmungen der Rohre dürfen ohne Mindestabstand nebeneinander angeordnet werden. Dies erleichtert die Installation und spart Platz, was besonders bei begrenztem Raumangebot von Vorteil ist. Für Massivdecken ab einer Dicke von 150 mm bleiben die bisherigen Regelungen bestehen.

Erweiterte Produktpalette: Geberit Mapress Therm und Mapress CuNiFe

Neben der erweiterten Anwendung für Deckeninstallationen wurden auch die Systeme Mapress Therm und Mapress CuNiFe in das Mapress AbP Nr. P-BWU03-I 17.6.5 für die Brandschutzlösungen aufgenommen: Das Mapress Therm Rohrsystem ist in Durchmessern von 15 mm bis 108 mm verfügbar und bietet damit größere Flexibilität für Anwendungen in Kühl-, Kälte und Heizungskreisläufen. Ebenso wurde die Mapress CuNiFe-Serie ergänzt, die jetzt ebenfalls Rohrdurchmesser von 15 mm bis 108 mm umfasst. Die Mapress CuNiFe-Rohre sind besonders für den Einsatz in Meerwasser führenden Leitungen und im Schiffbau geeignet, da sie aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit ideal für Meerwasseranwendungen sind. Mit diesen Neuerungen bietet Geberit ein umfassendes und flexibles Rohrleitungssystem, das den steigenden Anforderungen an Brandschutz und Vielseitigkeit im modernen Bauwesen gerecht wird.

Weitere Informationen zum AbP Nr. P-BWU03-I 17.6.5 finden sich hier:

oxomi.com/p/2024769/catalog/10564750

Weitere Informationen zu Geberit Mapress finden sich auf www.geberit.de/mapress