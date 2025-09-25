Das Bewusstsein der Bevölkerung für Hygiene hat in den letzten Jahren zugenommen – und das nicht nur beim Händewaschen. Bei der Beratung durch Sanitärprofis spielt auch das Thema Intimreinigung eine zunehmend wichtige Rolle. Dabei geht es den Kunden nicht allein um Sauberkeit, sondern ebenso um das damit verbundene Gefühl von Frische. Der Gastroenterologe Prof. Dr. med. Bernhard Sauter weist darauf hin, dass gerade der Po-Bereich eine besonders empfindliche Stelle des menschlichen Körpers ist. Dieser Bereich kann mit Wasser deutlich schonender und gründlicher gereinigt werden als mit Papier. Was vielen nicht bewusst ist: Nicht nur die persönliche Reinigung hat Einfluss auf die Hygienesituation, sondern auch die Gestaltung des gesamten WC-Bereichs. Deshalb empfiehlt Geberit eine ganzheitliche Lösung und stellt mit den AquaClean Dusch-WCs ein Hygiene-Gesamtpaket bereit.

Intimhygiene durch Wasser

Obwohl wir den Rest unseres Körpers stets mit Wasser reinigen, weichen wir ausgerechnet bei der Po-Reinigung von diesem bewährten Mittel ab. Hierzulande setzen viele Menschen auf Toilettenpapier, obwohl Dusch-WCs eine nicht nur angenehmere, sondern auch natürlichere und hygienischere Reinigung ermöglichen. „Wasser ist das Schonendste, was es gibt“, sagt Prof. Dr. med. Sauter. Die Geberit AquaClean Dusch-WCs, wie beispielsweise das Einstiegsmodell AquaClean Alba, bieten eine Lösung. Der Duscharm ist dezent im hinteren Teil des WCs verbaut und säubert sich vor und nach jedem Gebrauch automatisch selbst. Wird der Duschvorgang per Knopfdruck gestartet, fährt er aus und reinigt die Nutzer mit einem schonenden und angenehmen Wasserstrahl. Dabei kann die Position des Arms individuell eingestellt werden. Nach dem Gebrauch erfolgt die automatische Reinigung des Duscharms, bevor er sich in seine Ausgangsposition zurückzieht. So wird die Intimhygiene sauber und mit einem umfassenden Frischegefühl abgeschlossen.

Optimale Abstimmung von Form und Funktion

Umfassende Körperhygiene endet nicht bei der Po-Reinigung. Beim Spülvorgang wird dank der innovativen TurboFlush-Technologie durch die optimierte Innengeometrie der Keramik sowie die Wasserführung mit einem seitlichen Auslass eine spiralförmige Strömung erzeugt. Mit dieser innovativen TurboFlush-Technologie kommt es, im Vergleich zu herkömmlichen WC-Keramiken, zu einer verbesserten Ausspülung und geringeren Verschmutzung.

Benutzerfreundlich und pflegeleicht

Zu einem vollumfänglichen Hygienekonzept zählt auch die benutzerfreundliche Reinigung der WC-Keramik. Diese wird durch mehrere Eigenschaften erleichtert. Einerseits gewährleistet die TurboFlush-Spültechnik bereits beim alltäglichen Spülen eine geringere Verschmutzung. Zusätzlich lassen sich bei den Dusch-WCs von Geberit sowohl WC-Sitz als auch -Deckel einfach abnehmen: Das QuickRelease-System ermöglicht eine noch gründlichere Reinigung. TurboFlush WC-Keramiken von Geberit sind konsequent spülrandlos gestaltet, so fallen schwer zugängliche Flächen weg, an denen sich sonst Keime festsetzen könnten.

Ganzheitliche Hygiene

Der Wunsch nach Wohlbefinden und die persönliche Körperhygiene gehören zum modernen Lebensstil. „Generell muss man sagen, dass Dusch-WCs für alle zu empfehlen sind“, so Prof. Dr. med. Sauter. Die Verbindung aus dem präzisen Duscharm und der durchdachten Kombination von Form und Funktion der WC-Keramik bilden das Geberit Hygiene-Gesamtpaket. Nicht nur die Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang ist hygienischer als mit Papier, auch bei der Reinigung des WC-Bereichs sorgt Geberit für mehr Hygiene.

Weitere Informationen zu den Geberit AquaClean Dusch-WCs unter www.geberit.de/aquaclean

Weitere Informationen zu Dusch-WCs aus medizinischer Sicht unter: www.geberit.de/badezimmerprodukte/wcs-urinale/dusch-wcs-geberit-aquaclean/dusch-wc/medizinischer-experte/