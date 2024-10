Entsprechend sieht die Norm 1946 Teil 6 ein mechanisches Lüftungskonzept vor, wenn „lüftungstechnisch relevante Veränderungen eines bestehenden Gebäudes […]“ vorgenommen werden. Das ist der Fall, wenn mehr als ein Drittel der Fenster pro Wohneinheit ausgetauscht wird, aber genauso, wenn bei einer Dachgeschosswohnung im MFH mehr als ein Drittel der Dachfläche abgedichtet, oder wenn ein Lüftungssystem in einem Teilbereich oder einzelnen Räumen nachgerüstet wird.

Renovierte oder zu renovierende Bestandsgebäude haben in der Regel nur eingeschränkte Möglichkeiten, nachträglich eine zentrale Wohnraumlüftung inkl. Verteilsystem ohne großen Aufwand (zum Beispiel in abgehängten Decken) unterzubringen.

Zweistufige, 100 Prozent bedarfsgesteuerte Wohnraumlüftung

Eine clevere Antwort auf diese Herausforderung bietet das WOLF Lüftungssystem RenovatAir. Es handelt sich um eine zweistufige, zu 100 Prozent bedarfsgesteuerte Lösung für den Wohnungsgeschossbau, die ohne aufwändige raumweise Verrohrung und den daraus resultierenden hohen Aufwand für die Nebengewerke auskommt: Im ersten Schritt belüftet ein zentrales Wohnraumlüftungsgerät den Wohnungsflur.

Die sich an den Flur anschließenden Wohnräume werden im zweiten Schritt über aktive Lüftungselemente versorgt, die in die Verbindungswand vom Flur in die Wohnräume eingelassen werden. Während die frische Luft durch eine Überströmeinrichtung (z. B. in der Tür oder durch ein separates Lüftungsgitter) in die einzelnen Räume strömt, saugt das aktive Lüftungselement (RenovatAir Mixfan) die sich unterhalb der Zimmerdecke ansammelnde feuchte, warme und CO 2 -angereicherte Luft kontinuierlich in den Flur ab. Ein integrierter CO 2 -Sensor im Gerät steuert dabei die Drehzahl des Mixfan-Ventilators.

Außenluftqualität

Im Flur wird nahezu Außenluftqualität erreicht, denn hier überwacht ein vom zentralen Zuluftgitter weit entfernt installierter, separater CO 2 -Sensor die Luftqualität. Über diesen Sensor wird die Luftmenge am Gerät und somit der gesamte Luftwechsel der Wohnung geregelt.

Durch den CO 2 -gesteuerten, bedarfsgerechten Luftaustausch wird im Winter die Gefahr von Überlüftung und Austrocknung der Raumluft stark gesenkt. Gleichzeitig werden alle Vorteile einer zentralen Wohnraumlüftung realisiert: Schutz der Gebäudesubstanz vor Schimmelbildung, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung (Einsparung von Primärenergie) und ­– nicht zu vergessen – den Komfort einer stets frisch gelüfteten Wohnung.

Leiser Betrieb

Eine Belästigung durch Lärm müssen die Bewohner einer mit dem RenovatAir ausgestatteten Wohnung nicht befürchten. Die Schallwerte eines RenovatAir Mixfan unterschreiten in der Grundeinstellung (50 m³/h) auch beim Maximalbetrieb die in der DIN EN 16798-3 geforderten 35 dB(A). Außerdem läuft dieser die meiste Zeit bedarfsgerecht auf niedrigerer Drehzahl und ist damit nochmals leiser. Darüber hinaus bleibt Straßenlärm, der bei geöffneten Fenstern in die Wohnung dringen würde, vor der Tür.

Neben niedrigen Schallwerten zeichnet sich das RenovatAir-System auch durch eine besonders einfache Montage und Inbetriebnahme aus. Es sind pro Wohnung nur Kernbohrungen in die jeweiligen Zulufträume und je eine Stromversorgung notwendig. Die Abluftabsaugung erfolgt auf herkömmliche Weise. Die Leitungen sind hierbei in der Regel viel kürzer, da die Ablufträume meist nahe beieinander liegen. Noch einfacher ist die Montage bei einem vorhandenen Abluftsystem. In diesem Fall wird das Abluftgerät durch ein vollwertiges Wohnraumlüftungsgerät getauscht und die Zuluft über die Mixfans bereitgestellt.

Das senkt nicht nur die Gesamtkosten, sondern ist auch optisch attraktiv. Die Systembestandteile fügen sich dank ihres modernen Designs nahtlos in jede Wohnsituation ein. Die RenovatAir Mixfans können auch mit dezentralen Geräten kombiniert werden, um auch Räume zu belüften, die nicht an Außenwänden liegen oder die Installation von dezentralen Geräten nicht zulassen. Das RenovatAir-System ist im neuen WOLF WohnraumlüftungsPlaner auslegbar.

Fazit:

Das WOLF Wohnraumlüftungssystem RenovatAir ist für die Modernisierung im Bestand eine vollwertige, platz- und kostensparende Wohnraumlüftung bei stark reduziertem Montageaufwand. Das ist ganz im Sinne des Europäischen Verbandes der Lüftungsindustrie „European Ventilation Industry Association“ (EVIA) und weiteren europäischen Organisationen. Sie fordern, gute Innenraumluft als Menschenrecht durch Mindeststandards in den Gesetzen der EU-Staaten zu verankern.

Mehr Informationen unter: www.wolf.eu/renovatair