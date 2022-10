Mit unserem cleveren und einfachen Rückwandsystem können Sie einem Badezimmer schnell einen neuen Look verpassen. Mit nur 3 mm Stärke sind die Paneele ideal, um über vorhandene Fliesen verlegt zu werden. Sie sind aber auch für die Montage in einem komplett neu gestalteten Raum verwendbar. Sie können ohne großen Aufwand auf fast allen Untergründen wie Gipskarton, Mauerwerk und Putz montiert werden. Aufgrund der einfachen und schnellen Montage durch das Verbauen großflächiger Platten ersparen Sie sich viel Zeit und Aufwand.

Hygienisch, fugenlos und leicht zu reinigen

Die Paneele besitzen eine antibakterielle Eigenschaft, wodurch den Bakterien eine Anhaftung erschwert wird und sich dennoch entstehende Bakterien schnell abbauen.

Die Verbindung der Dekore erfolgt über Profile, sodass keine schwer zu reinigenden Zwischenräume entstehen. Somit sind die Paneele einfach sauber zu halten und lassen sich leicht reinigen. Außerdem verleihen die Profile den Rückwänden einen modernen Look und sind in den Farben Weiß, Silber matt und Seidenglanz erhältlich. Weitere Farben können Sie gerne anfragen, auch Wunschfarben sind möglich.

CS Easy Panel Classic - CS Easy Panel Light

Die Paneele gibt es als Light und Classic Variante. Das CS Easy Panel Light besteht aus einem Kern aus Kunststoff mit einer Acryloberfläche und ist in den Maßen 2.550 x 1.000 x 3 mm und 2.550 x 1.500 x 3 mm ab Lager lieferbar. Dieses Dekor ist einseitig nutzbar und in der Farbe Weiß vorhanden.

Das CS Easy Panel Classic besteht aus Laminat mit Flachkante und ist in dem Maß 2.960 x 1.300 x 3 mm erhältlich. Es ist beidseitig nutzbar und in einer Vielzahl an Dekoren verfügbar.

CS Photo Panel

Sie möchten Ihre Wandverkleidung individuell gestalten? Wir bringen Ihr Wunschmotiv mittels Druckverfahren auf Ihre Wandverkleidung. Senden Sie uns hierzu einfach Ihr Lieblingsbild. Die Anforderungen an das Bild können Sie jederzeit bei uns anfragen. Die CS-Photo-Panels bestehen aus Aluverbund-Platten.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des Schröder CS Easy Panels:

Robuste Oberfläche

Leichte Reinigung

Antibakterielle Wirkung

Fugenlos

Leichte und schnelle Montage

Große Auswahl an Dekoren

Modernes Design

Lagerware

Wunschmotiv

Wunschfarbe der Profile möglich

Zuschnitt auf Anfrage

Auslieferung deutschlandweit mit eigenen Fahrzeugen

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns.